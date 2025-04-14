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Alevlere teslim olan 3 katlı ahşap ev küle döndü

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Alevlere teslim olan 3 katlı ahşap ev küle döndü

Olay, İnebolu ilçesi Sökü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç., Ramazan Ç. ve Mehmet Ç.’ye ait evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İnebolu Belediyesi itfaiyesi ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında 3 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kastamonu
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