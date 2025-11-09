HABER

Alevlere teslim olan ahşap evdeki 5 kişi dumandan etkilendi

Karabük’ün Yenice ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlı köyünde Sabri Köroğlu’na ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yenice Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangını fark edip son anda kendilerini evden dışarıya atan Sinan, Volkan, Halil ve Emirhan Köroğlu ile Muhammed Delibasan dumandan etkilendi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Emirhan Köroğlu’nun vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi.
Yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

