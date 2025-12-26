HABER

ASUS, RAM krizine "DRAM pazarına bizzat girerek" yanıt verecek

ASUS'un 2026 yılına kadar DRAM üretim segmentine gireceği öne sürüldü. Eğer iddialar doğruysa, bu hamlenin şirketin PC (bilgisayar) serileri için istikrarlı bir bellek tedariki sağlaması bekleniyor.

Enes Çırtlık

RAM krizi, PC dünyasını derinden etkiledi. Çoğu üretici ürünlerinin fiyatlarını artırdı. Ancak krizin önümüzdeki yıllarda gecikmelere yol açması bekleniyor. Fakat iddiaya göre, en büyük PC üreticilerinden biri, bellek kıtlığı sorununu DRAM işine bizzat girerek çözmeye karar veriyor.

"ASUS, DRAM PAZARINA GİRİŞ YAPMAYI PLANLIYOR"

İran merkezli teknoloji mecrası Sakhtafzarmag tarafından paylaşılan bir söylentiye göre; ASUS, DRAM pazarına giriş yapmayı planlıyor ve şirket bunu 2026 gibi erken bir tarihte gerçekleştirebilir. Wccftech'de yer alan habere göre, bu mecra, daha önce AMD ve Intel işlemciler hakkında sızdırdığı ve sonradan doğru çıkan bilgilerle tanınıyor. Yine de bu bilgiye temkinli yaklaşmakta fayda var.

Söylentiye dönecek olursak; eğer bellek fiyatları ve tedariki normale dönmezse, ASUS'un 2026'nın 2. çeyreğinin sonuna kadar özel DRAM üretim hatları kurmayı planladığı belirtiliyor. Mevcut raporlar, bellek krizinin 2027'nin sonuna ve hatta 2028'e kadar sürmesini bekliyor.

ASUS, RAM krizine "DRAM pazarına bizzat girerek" yanıt verecek 1

ÖNCELİK KENDİ BİLGİSAYARLARI

Söylentinin doğru çıkması ve ASUS'un DRAM pazarına girmesi halinde, şirketin öncelikle, ağırlıklı olarak dizüstü ve masaüstü bilgisayarları içeren kendi ürünleri için tedarik zincirini düzene sokmaya odaklanacağı tahmin ediliyor.

Eğer ASUS DRAM pazarına giriş yaparsa ve kendi talebini karşılayıp elinde ek kapasite kalırsa, diğer PC üreticilerinin de onlardan faydalandığını görebiliriz. Ancak bunun gerçekten gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecek.

