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Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi

Bursa’da seyir halindeki araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale gelirken, yangında yaralanan olmadı.

Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi

Yangın, Bursa Gemlik yolu Kurtul mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı durdururken, kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangında yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi 1

Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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