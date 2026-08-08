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Eskişehir'de kafede yangın! 9 kişi dumandan etkilendi

Eskişehir’de tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi’nde bir kafenin davlumbaz pervanesinde çıkan yangında bir itfaiye erinin de aralarında bulunduğu 9 kişi dumandan etkilendi.

Eskişehir'de kafede yangın! 9 kişi dumandan etkilendi

Paşa Mahallesi Kurşunlu Cami Sokak’taki iki katlı ahşap kafenin davlumbaz pervanesinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin bitişikteki ahşap evlere sıçramaması için çalışma yürüttü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülürken, bir itfaiye erinin de aralarında olduğu 9 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 9 kişi, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye altına alındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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