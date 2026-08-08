Tuğrul Türkeş'ten MHP'li isme sert sözler! "Teröristlere gösterilen toleransın onda birinin..."

TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” teklifi komisyondan geçti. Görüşmeler sırasında İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ile MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül arasında sert tartışma çıktı.

"AĞZINI TOPLA, PİSLİK SENSİN"

Ayyüce Türkeş Taş, babası ve MHP eski Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in siyasi mirasının kullanılmasını eleştirirken, "Kendi yaptıkları pislikleri de Türkeş'i kendine çamaşır suyu yaparak aklayamaz" dedi.

MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül masaya yumruk vurarak, "Sen ağzını topla, pislik sensin" şeklinde karşılık verdi.

Yaşanan gerilime İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın da tepki gösterdi. Dalgın'ın müdahalesi sonrasında ise Bülbül, Dalgın'ın üzerine yürüdü.

TUĞRUL TÜRKEŞ'TEN TEPKİ

Komisyonda MHP'li vekil tarafından kız kardeşi Ayyüce Türkeş'e yapılanlara tepki gösteren AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş sosyal medya hesabından, "Üzgünüm" başlığıyla bir açıklama paylaştı.

"Ülkemizin, milletimizin yarınlarını doğrudan ilgilendiren, bu yönüyle de elbette tartışılması gereken çok kritik bir meselede; kendilerini yetiştirdiğini iddia ettikleri Merhumun ailesine mensup bir hanıma, bir milletvekiline, yalnızca dile getirdiği demokratik eleştiriler nedeniyle sergilenen tahammülsüzlüğü ve saldırgan tavrı dehşet verici buluyorum.

Asgaride, teröristlere gösterilen toleransın onda birinin; kendi ifadeleriyle hiçbir suç işlememiş, hatta herhangi bir örgüt üyeliği dahi bulunmayan bir hanımefendiye ve milletvekiline de gösterilmesini beklerdim."