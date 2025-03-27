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  4. Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi: 1'i ağır 2 yaralı

Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi: 1'i ağır 2 yaralı

27.03.2025 17:35
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Hatay'da alevlere teslim olan 4 katlı apartmanın 2.katı kullanılmaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi: 1'i ağır 2 yaralı

Yangın, İskenderun İlçesi Modernevler Mahallesi'nde bulunan dört katlı apartmanın ikinci katındaki bir evde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, diğer meskenlere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında Baba Musa G. ve oğlu Muhammet G. yaralandı. Alevler diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Oğlu Muhammet G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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