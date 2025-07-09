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Alevlerin arasında kahreden ölüm! Baba ve 13 yaşındaki oğlu kaza sonrası alev alan kamyonda hayatını kaybetti

Hatay’da sürücüsünün kontrolünden çıkan tır yol kenarına devrildi. Kaza sonrası alev alan tırdaki baba ve 13 yaşındaki oğlu yanarak can verdi.

Alevlerin arasında kahreden ölüm! Baba ve 13 yaşındaki oğlu kaza sonrası alev alan kamyonda hayatını kaybetti

Kaza, Kırıkhan ilçesi Ilıkpınar Mahallesi’nde yaşandı. 31 DCM 29 plakalı gübre yüklü tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Yol kenarına devrilen tır alev alarak yanmaya başladı.

Alevlerin arasında kahreden ölüm! Baba ve 13 yaşındaki oğlu kaza sonrası alev alan kamyonda hayatını kaybetti 1

BABA VE 13 YAŞINDAKİ OĞLU ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Alevlere teslim olan tırdaki, baba Necmettin Cengiz ve 13 yaşındaki Resul Cengiz hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin arasında kahreden ölüm! Baba ve 13 yaşındaki oğlu kaza sonrası alev alan kamyonda hayatını kaybetti 2

CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI

Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, tır yangınına müdahale ederek söndürürken baba ve oğluna ait cenaze sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, cenazeleri adli morga kaldırıldı.

Alevlerin arasında kahreden ölüm! Baba ve 13 yaşındaki oğlu kaza sonrası alev alan kamyonda hayatını kaybetti 3

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Hatay kaza
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