Alevlerin arasında kahreden ölüm! Baba ve 13 yaşındaki oğlu kaza sonrası alev alan kamyonda hayatını kaybetti

Kaza, Kırıkhan ilçesi Ilıkpınar Mahallesi’nde yaşandı. 31 DCM 29 plakalı gübre yüklü tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Yol kenarına devrilen tır alev alarak yanmaya başladı.

BABA VE 13 YAŞINDAKİ OĞLU ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Alevlere teslim olan tırdaki, baba Necmettin Cengiz ve 13 yaşındaki Resul Cengiz hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI

Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, tır yangınına müdahale ederek söndürürken baba ve oğluna ait cenaze sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, cenazeleri adli morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır