Alevlerin arasında kaldı cehennemi yaşadı! "Etim eriyor, yandığımı hissediyorum"

Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılmıştı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 36 saat süren çalışmalarla söndürülmüştü. Alevlerin geniş alana yayılmasını engellemek için vatandaşlarda bireysel araçlarıyla ekiplere destek olmuş ve yangına müdahaleyi hızlandırmıştı.

"ETİM ERİYOR, YANDIĞIMI HİSSEDİYORUM"

Bölgede bulunan şantiyede çalışan operatör Furkan Ulaş, kepçesiyle kapalı olan yolları açmak istediği esnada alevlerin arasında kalmıştı. Korku dolu anlar izleyenleri bile tedirgin ederken Ulaş, yaşadıklarını "O anda sanki etim eriyor gibiydi ve yandığımı hissediyordum" diyerek yaşadıklarını dile getirdi.

Yangında iş makinesi zarar görürken Ulaş, kolundan yaralandı.

"YİNE OLSA YİNE YAPARIM"

Kapalı olan yolu açmak istediği esnada alevlerin arasında kalan ve son anda kurtulan operatör Furkan Ulaş, "10 yıldır kepçe operatörü olarak iş makinesi kullanıyorum. 14 yaşımdan beri bu meslekteyim. Biz yangına giden orman yolunu açmak için yukarıya çıkmıştık. Yangına giden yolda kapalı bir alan olan toprak tepesi vardı. Onu kaldırıp çıkarken yangına yakalandık. Alevlerin arasında kaldık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama orada makine arıza yaptı. Hortumları sıcaktan erimiş. Makineyi bırakıp kaçmak zorunda kaldık. Alevlerden değil, makinenin içindeyken sıcaklıktan kolum yandı. Onun dışında hiçbir şey olmadı. Orman yangınında herkes elinden geleni yaptı. Yine olsa ben yine yapardım. Elimden geleni yapmaya çalıştım ama keşke daha fazlası gelseydi. Biz de yolu açmaya çıkmıştık ve geri çıkarken yangın bir anda makinenin etrafını sardı. Yangınla aramızda 500 ila 700 metre mesafe vardı ama kozalaklar fırlamaya başladığını gözümle gördüm. Bir anda yangın yayıldı. O an makinenin içinde korkmuştum. Bayağı sıcaklık vardı ve sanki etim eriyor gibiydi. Yandığımı hissediyordum. Makineden çıksaydım daha kötü olacaktı ama aşağıya inmeye çalıştım. Makine de arızalanınca bırakmak zorunda kalıp alevlerin içinden koşarak çıktım. Bu orman yangınları kötü bir olay. Memleketimizde ağaç kalmadı ve bu durumlar hep bizim zararımıza oluyor. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır