Alevlerin içine uçan teknoloji! 200 dereceye bana mısın demiyor

200 derece sıcaklıkta bile erimeden çalışabilen "FireDrone" isimli bir drone geliştirildi. Bu drone, geleneksel drone'ların dayanamadığı yüksek ısılarla başa çıkabilirken aynı zamanda yüksek çözünürlüklü termal görüntüler iletebiliyor. Bu drone, itfaiyecilerin olaylara daha hızlı müdahale etmelerine yardımcı olabilir.

Enes Çırtlık

İtfaiyeciler, alevler içindeki binalara girmek gibi zorlu görevlere sahipler. Ancak alevlerle gerekirse saatlerce veya günlerce mücadele eden itfaiyeciler yakında güçlü bir yardımcıya sahip olabilirler: Alevlerden kaynaklanan ısıyla başa çıkabilen ve durumu değerlendirmelerine yardımcı olmak için görüntü aktarabilen özel drone'lara.

200 DERECEDE SICAĞA DAYANABİLİYOR

New Atlas'ta yer alan habere göre; Bu drone'lar, Dübendorf'taki İsviçre Federal Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Laboratuvarları (EMPA) araştırma enstitüsünde yıllardır geliştirilmekteydi. Bu proje, 2023 yılında 200 derece gibi aşırı sıcaklıklara başarıyla göğüs geren FireDrone prototipini doğurdu. Bu, geleneksel drone'ların dayanabildiği 40 dereceye kıyasla büyük bir adım.

Alevlerin içine uçan teknoloji! 200 dereceye bana mısın demiyor 1

BU BAŞARININ ARKASINDA HANGİ TEKNOLOJİ VAR?

Bu başarı, drone'un elektronik aksamını yalıtkan bir katmanla çevreleyen hava ceplerine sahip ultra hafif, gözenekli bir jelin ve ısıya dayanıklı plastiğin kullanılması sayesinde elde edildi.

Ekip o zamandan beri FireDrone'un yalıtım katmanını güncelledi; cam elyaf takviyeli kompozit yapıdan, istenilen herhangi bir şekilde dökülebilen saf bir poliimid aerojele geçiş yaptı. Böylece drone'un tüm elektronik bileşenleri tek bir koruyucu malzeme parçasıyla kaplanabiliyor.

Alevlerin içine uçan teknoloji! 200 dereceye bana mısın demiyor 2

Buna ek olarak, uzaktan kumandalı hava aracı artık iç parçaları izleyen ve aşırı ısınmamalarını sağlamak için aktif bir soğutma sistemini devreye sokan dahili bir sıcaklık yönetim sistemine sahip. Bu sistem, drone'un 200°C sıcaklığa tek seferde yaklaşık 10 dakika boyunca dayanmasını sağlıyor.

KAMERALARI VE SENSÖRLERİ SAYESİNDE GÖRÜNTÜ İLETEBİLİYOR

FireDrone ayrıca, yüksek çözünürlüklü termal görüntüleri gerçek zamanlı olarak birden fazla kişinin aynı anda inceleyebileceği geniş ekranlı bir uzaktan kumandaya iletmek için kameralara ve sensörlere sahip. Uçuş yetenekleri, bina, tünel veya endüstriyel bir tesis gibi kapalı alanlarda manevra yapabilmesini sağlayacak şekilde ayarlandı. Bu özellik, GPS olmadan bile çalışabilen pilot yardım ve lokalizasyon sistemleriyle destekleniyor.

Alevlerin içine uçan teknoloji! 200 dereceye bana mısın demiyor 3

Böyle bir ekipman için en belirgin uygulama yanan binaların içindeki insanları kurtarmak olsa da; özellikle insanların güvenli bir şekilde inceleyebilmesi için soğuması birkaç gün sürebilen fırınlar veya kim rafinerileri içeren endüstriyel yangınlarla mücadelede de işe yarayacak.

İTFAİYECİLERE YARDIMCI OLACAK

Bu sadece söz konusu tesislerdeki hasar ve kayıpları hafifletmekle kalmayıp, aynı zamanda itfaiyecilerin bu alanları incelerken üstlenmek zorunda oldukları riski de en aza indirebilir. Bu drone'ları apartmanlar ve otoparklar gibi karmaşık yapıların içine uçurabilir ve duman bulutlarının arasından içeride neler olup bittiğine dair genel bir bakış elde edebilirler. Bu da olaylara daha hızlı müdahale etmelerine, tehlikeli maddelere ve dumanlara daha az maruz kalmalarına ve ölümcül patlamalarla karşılaşma olasılıklarını azaltmalarına yardımcı olabilir.

Son birkaç yıl içinde FireDrone konsepti bir araştırma projesi olmaktan çıkıp EMPA'nın bir yan kuruluşu tarafından geliştirilen ve ticarileştirilebilecek bir ürüne dönüştü. Bu amaçla, aynı adı taşıyan firma, insansız hava aracının bir eğitim sahasında ve bir İsviçre çimento fabrikasında kapsamlı bir şekilde test edildiğini belirtiyor.

Alevlerin içine uçan teknoloji! 200 dereceye bana mısın demiyor 4

Drone, yangınların ürettiği gazları algılamak ve dış sıcaklıkları ölçmek gibi işleri yapmak üzere ek algılama donanımlarıyla donatılmasına olanak tanıyacak şekilde tasarlanıyor. Ayrıca, drone'un uçuştan sonra inebileceği ve bir sonraki uçuşa hazırlanabileceği taşınabilir, ısı yalıtımlı bir istasyon ile de desteklenecek.

Şirket ayrıca bu istasyonu itfaiye araçlarına entegre etmenin yolları üzerinde çalışıyor ve drone'un verilerinden içgörüler ve raporlar çıkaracak yazılım geliştiriyor. Bu gelişmeler, çok uzak olmayan bir gelecekte yangınla mücadeleyi çok daha güvenli ve öngörülebilir hale getirebilir.

(Fotoğraf kaynağı: EMPA)

Anahtar Kelimeler:
yangın İsviçre drone İtfaiye
