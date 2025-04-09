Ali Babacan’dan ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ fotoğraflı oy pusulası: ‘İşte iktidarın hayalleri, rüyaları bu’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniyol Grubu'nda partisi adına yaptığı grup toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Babacan’ın grup toplantısında göstermiş olduğu bir oy pusulası ise gündem yarattı. Babacan, “Deva Partili gençlerin buradaki grup toplantısına hediyesidir” diyerek üzerinde sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarının bulunduğu bir oy pusulasını kürsüden gösterdi.

Babacan o anlarda yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

“İktidar meşrutiyetinin yegane kaynağı olan sandığı ortadan kaldırarak aslında kendi ipini çekmiş kendini savunmasız ve güçsüz bırakmıştır. O çok sırtını dayadığı demokrasiyi sandığı anlamsızlaştırmaktadır. Milletimiz yeri ve zamanı geldiğinde önüne ilk sandık konduğunda bu hükümete gereken cevabı verecektir.

Söylemekte hiç beis yok. İktidarın sandıktan ne anladığını sizlere göstermek istiyorum. Sandık günü geldiğinde sizlere nasıl bir oy pusulası görmek istediklerini sizinle paylaşmak istiyorum. Buyurun iktidarın demokrasi anlayışını en iyi anlatan oy pusulası burada. Deva Partili gençlerin buradaki grup toplantısına hediyesidir. Hayallerindeki rüyalarındaki oy pusulası bu, Türkiye’yi getirmek istedikleri noktada bu! Sandık mı al kardeşim sandığı ama başka bir tercihiniz yok. İstediğinin altına mühürü bas serbestsin.

Özgürlük ya işte burada. Demokrasiye sahip çıktığı için haksız yerde hapishanede tutulan genç arkadaşlar adına size bu oy pusulasını takdim etmek istiyoruz. Şöyle de bir not yazmışlar arkadaşlar arkasına: ‘Milletin karşısında olanlar nasıl yenildiyse, 28 Şubat’çılar nasıl yenildiyse siz de öyle yenileceksiniz. Haksız yere hapishanelerde tutulan gençleri de oradan alacağız. Bu hükümete son verecek olan yeni nesildir. İmza Devalı Gençler.’”