Ali Koç'a ateş püsküren Tanju Özcan'dan bomba sözler! "Bütün camia üzerimden geçti, korkudan esas duruşa geçiyorum"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslenip sarı lacivertli kulübün oyuncuları Livakovic, Archie Brown ve Talisca'yı Boluspor'a istemiş, "Göndermezseniz bu aslan heykelini Bolu meydanına dikip adını Ali Koç koyacağım" diyerek gündeme damga vurmuştu.

"ALİ KOÇ BENİ ARADI" DEYİP ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Bu paylaşımından dakikalar sonra Ali Koç'un kendisini aradığını ifade ettiği yeni bir paylaşım yapan Özcan, Koç'a sert sözlerle yüklenirken "Parasından aldığı cesaretle olsa gerek bana had bildirmeye kalktı. Tabi ki ağzının payını da aldı. “Yalı çocuğu” şımarıklığıyla seçilmiş insanlara telefon edip hakaret etmeye bir daha kalkışma! Zira, para her yerde geçmez, her kuşun eti de yenmez" ifadeleriyle tartışmayı hararetlendirmişti.

BELEDİYE MECLİSİNDE KONUŞTU: "ALİ KOÇ ESPRİMİ ANLAMADI"

Geniş yankı uyandıran bu tartışma Bolu Belediye Meclisi’nin eylül ayı 1. birleşiminde yeniden gündeme geldi. Oturumdaki konuşmasına Fenerbahçe camiasına karşı bir söylemi olmadığını belirterek başlayan Özcan, “Fenerbahçe’ye bir laf söylenmez. Yanlış anlaşılıyor” dedi. Boluspor için esprili bir şekilde futbolcu istediğini söyleyen Özcan, Ali Koç'un bu espriyi anlamadığını öne sürdü.

"BEN BEŞİKTAŞLIYIM, BİZDE TOPÇU MU VAR? İLK 11'İ ZOR KURUYORLAR"

Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Özcan, Beşiktaş'ın durumu nedeniyle espri kaldıracak hallerinin olmadığını, bu yüzden Beşiktaş'tan futbolcu istemediğini esprili bir şekilde dile getirdi:

"Yani burada Ben Fenerbahçe camiası tarafından yanlış anlatılırsam ki anlaşılmışım. Bir de Ben de Beşiktaşlıyım. Hiç espri kaldıracak halimiz yok bizimde. Yani görüyorsunuz Beşiktaş'ın durumunda. Bana 'Niye Beşiktaş'tan topçu istemedin?' diyor. Nasıl isteyeceğim, Beşiktaş'ta topçu mu var? İlk 11'i zor kuruyorlar. Alanya'ya bile yenildi.”

ALİ KOÇ'TAN ÖZÜR DİLEDİ

Özcan sözlerinin devamında Ali Koç'tan özür dilerken şöyle konuştu:

"'Yalı çocuğu' dediğim için özür diliyorum. Haddimi aşmışım. Ama Fenerbahçe camiasına asla bir laf söylemedim, söylemem. Fenerbahçe formalı çocuk görünce bile esas duruşa geçiyorum artık korkudan"