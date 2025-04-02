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Ali Mahir Başarır ile Mesut Özil arasındaki 'Boykot' atışması! "Sen hangi milli takımda oynadın?"

02.04.2025 09:39
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CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski futbolcu Mesut Özil'in "Boykot adı altında yerli ve milli markalarımıza zarar vermeyelim" açıklamasına göndermede bulundu. Başarır, Özil'in en çok eleştirildiği konu olan Alman milli takımında oynamasıyla ilgili olarak 'Hangi milli takımda futbol oynadın?' sorusunu sordu.

Ali Mahir Başarır ile Mesut Özil arasındaki 'Boykot' atışması! "Sen hangi milli takımda oynadın?"

CHP lideri Özgür Özel'in tutuklanan Ekrem İmamoğlu için bulunduğu 'tüketim boykotu' çağrısına hükümet kanadından farklı isimler tepki gösterdi. Bunlar içerisinde en dikkat çekeni ise eski futbolcu Mesut Özil'in paylaşımı oldu. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan ise Özil'in paylaşımına yanıt gecikmedi. İşte tüm detaylar!

ÖZİL: "YERLİ VE MİLLİ MARKALARIMIZA ZARAR VERMEYELİM"

Eski futbolcu Mesut Özil, Özel'in 'tüketim boykotu' çağrısına sosyal medya hesabından bir paylaşımla yanıt verdi. Özil'in paylaşımı şu şekilde:

"Boykot adı altında yerli ve milli markalarımıza zarar vermeyelim. Toplumsal birliğimizi koruyalım!"

BAŞARIR: "SEN HANGİ MİLLİ TAKIMDA OYNADIN?"

Özil'in gündem olan paylaşımına CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan ise yanıt gecikmedi. Başarır paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yerli ve millî, kardeşim; sen hangi millî takımda oynadın?"

ÖZİL'DEN YANIT GECİKMEDİ

Başarır'ın cevabına Özil ise, "Evet, Almanya Milli Takımı’nda forma giydim. Ancak vatanıma ve milletime olan bağlılığım, hiçbir zaman tartışma konusu olmamıştır ve asla olmayacaktır. Beni, şahsi çıkarlarını milletin menfaatinin önüne koyanlarla karıştırmayın. Bizlere düşen, bu millete layık olmak, onun hakkını ve emeğini korumaktır. Unutulmamalıdır ki, makamlar ve mevkiler, kişisel menfaat değil, milletin hizmet aracı olmalıdır" sözleriyle yanıt verdi.

TÜRK MİLLİ TAKIMI YERİNE ALMAN MİLLİ TAKIMINI SEÇMİŞTİ

Eski futbolcu Mesut Özil, en başarılı olduğu dönemde Türk milli takım forması giymek yerine Alman milli takımını tercih etmiş ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Özil son dönemde AK Parti MKYK üyesi seçilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Mesut Özil
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