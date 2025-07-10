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Ali Yerlikaya duyurdu: '304 torbacıyı yakaladık'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "NARKOKAPAN-BURSA operasyonumuzda 21 ilde, 318 ayrı adrese eş zamanlı olarak yaptığımız baskınlarda 304 torbacıyı yakaladık. Operasyonumuz ve yakalamalarımız devam ediyor." dedi.

Ali Yerlikaya duyurdu: '304 torbacıyı yakaladık'
Cansu Akalp

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Bursa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan büyük operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya, "21 ilde, 318 ayrı adrese eş zamanlı olarak yaptığımız baskınlarda 304 torbacıyı yakaladık. Operasyonumuz ve yakalamalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İşte Yerlikaya'nın açıklaması;

Hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan “Torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcıları. Sokakları onlara dar edeceğiz.

"Torbacı”ların mahalle ve sokaklardaki satış noktalarında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve
Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

Operasyonumuzun hazırlıkları tam 4 ay sürdü.

Bu 4 ay boyunca, adeta BURSA’nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik.

Ve düğmeye bastık.
3 bin 190 polis,
452 ekip,
2 helikopter,
22 narkotik dedektör köpeği,
4 insansız hava aracının (İHA) katılımıyla Bursa’nın Yıldırım, Kestel, Osmangazi ve Nilüfer ilçeleri merkezli İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Aydın, Kırıkkale, Konya, Muş, Giresun, Erzurum, Antalya, Manisa, Zonguldak, Kocaeli, Yalova, İzmir, Ankara, Rize, Muğla ve Sakarya olmak üzere 21 ilde 318 ayrı adrese yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Bursa’da operasyonu yöneten Emniyet Genel Müdürümüzü, Bursa Valimizi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Narkotik Daire Bakanımızı, operasyonu gerçekleştiren Bursa İl Emniyet Müdürümüzü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.
Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Ali Yerlikaya
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