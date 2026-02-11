HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aliağa’da nüfus 110 bin 892’ye ulaştı

İzmir’in sanayi kenti Aliağa’nın nüfusu 110 bin 892 kişi oldu. İlçede erkek nüfusu 60 bin 541, kadın nüfusu ise 50 bin 351 olarak kaydedildi.

Aliağa’da nüfus 110 bin 892’ye ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, İzmir’in toplam nüfusu 4 milyon 504 bin 185 kişiye ulaştı. Kentte erkek nüfus oranı yüzde 49,5 ile 2 milyon 227 bin 738 kişi, kadın nüfus oranı ise yüzde 50,5 ile 2 milyon 276 bin 447 kişi oldu. Kentte 2024 yılında binde 3,1 olan yıllık nüfus artış hızı, 2025 yılında binde 2,4’e geriledi.

Açıklanan verilerde, İzmir genelinde bazı metropol ilçelerde nüfus azalması yaşanırken gelişen ilçelerde artışın sürdüğü görüldü. 2025 yılında nüfusu artan ilçeler arasında Aliağa’nın yanı sıra Bergama, Bornova, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Menemen, Seferihisar, Torbalı, Tire, Urla, Menderes, Çiğli, Gaziemir ve Güzelbahçe yer aldı. Nüfusu azalan ilçeler ise Karabağlar, Konak, Karşıyaka, Bayraklı, Bayındır, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Selçuk, Beydağ, Buca, Balçova ve Narlıdere oldu.
Resmi verilere göre Aliağa’da nüfus artışı devam ederken, ilçenin nüfusu 110 bin 892’ye ulaştı. Aynı dönemde Bergama’nın nüfusu 107 bin 549 olarak kaydedildi. Böylece Aliağa, nüfus büyüklüğü açısından Bergama’yı geride bırakarak bölgedeki büyüme ivmesini sürdürdü.

Dört yılda yaklaşık 6 bin kişilik artış

Son dört yılın verileri incelendiğinde Aliağa’nın düzenli şekilde büyüdüğü görüldü. İlçenin nüfusu 2022 yılında 104 bin 828, 2023 yılında 106 bin 168, 2024 yılında 108 bin 701 olurken, 2025 yılında 110 bin 892 kişiye ulaştı. Böylece son dört yılda yaklaşık 6 bin kişilik artış yaşandı.
Sanayi yatırımları, liman faaliyetleri ve istihdam imkanlarının artmasıyla göç almaya devam eden Aliağa’nın, artan nüfusuyla birlikte ekonomik ve sosyal açıdan bölgenin önemli merkezlerinden biri haline geldiği değerlendiriliyor.

Konut ihtiyacı artıyor

Nüfus artışıyla birlikte ilçede konut ihtiyacı da hızla yükseliyor. Yeni konut üretiminin artış hızına paralel gitmemesi nedeniyle kiralarda yükseliş yaşanırken, özellikle genç aileler ve dar gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlı konut bulmanın zorlaştığı ifade ediliyor.

Aliağa’da nüfus 110 bin 892’ye ulaştı 1

Aliağa’da nüfus 110 bin 892’ye ulaştı 2

Aliağa’da nüfus 110 bin 892’ye ulaştı 3

Aliağa’da nüfus 110 bin 892’ye ulaştı 4

Aliağa’da nüfus 110 bin 892’ye ulaştı 5

Aliağa’da nüfus 110 bin 892’ye ulaştı 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bodrum’da kazaya karışan sürücünün ehliyetine el konulduBodrum’da kazaya karışan sürücünün ehliyetine el konuldu
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.