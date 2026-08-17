Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelir sorusuna yanıtı gündem oldu

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında örgüt lideri olarak tutuklanan Alihan Kuriş'in ifadesine ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik'in yürüttüğü soruşturmada, FETÖ'nün uyguladığı bölge sorumlulukları, şifreli haberleşme ve "ulak" sistemine benzer bir yapı kurduğu belirlenen Kuriş yönetiminin, 100 milyar liranın üzerinde kaynağı yurt dışına çıkardığı saptanmıştı.

DUDAK UÇUKLATAN MAL VARLIĞI

Yapının Almanya Köln'de 70 milyon dolarlık dev bir merkez inşa ettiğini ve faaliyetleri buraya taşımayı hedeflediği de saptanırken, Alihan Kuriş ailesinin üzerine 191 gayrimenkul kayıtlı olduğu belirlenmişti. Sadece geçtiğimiz sene ülkedeki 82 dernek aracılığıyla 7.2 milyar liralık dev bir kayıt dışı gelir elde eden örgütün lideri olan Kuriş, ifadesinde lider olduğunu reddetti.

BİLİNDİK MARKALAR DA VARDI

Kuriş'in liderliğindeki örgüt, gıdadan, perakendeye, tekstilden, ulaşıma yüz milyarca liralık devasa bir yapılanmayı bünyesinde barındırıyor. Örgütle iltisaklı Ayakkabı Dünyası, Hisar Hastaneleri, Armine Giyim ve 500 milyon lira sermayeli ŞMS Kopuz Gıda'nın da bulunduğu 32 dev şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti. Söz konusu şirketlere kayyum atanmıştı.

"ADIMA KAYITLI GSM HATTI YOKTUR"

Sabah'ta yer alan habere göre soruşturma dosyasındaki en çarpıcı detaylardan biri, milyonlarca liralık para trafiği ve 17 bölgeye ayrılmış Türkiye yapılanmasını yönettiği iddia edilen Alihan Kuriş'in teknolojiyle olan mesafesi oldu. Kuriş, ifadesinde şahsi bir cep telefonu hattının bulunmadığını belirterek, "Benim adıma kayıtlı herhangi bir GSM hattı yoktur. Ulaşım için genellikle ofis hattını kullanırım ancak onu da şu an net hatırlamıyorum" dedi. Örgüt liderinin, operasyonel talimatları nasıl ilettiği sorusuna karşılık, aile üyelerinin telefonları üzerinden irtibat kurduğunu iddia eden Kuriş'in bu taktiği takip edilmemek için başvurduğu bir yöntem olarak değerlendirildi.

"İKİ KEZ AYAKKABI ALDIM" DİYEREK GEÇİŞTİRDİ

Soruşturmanın kilit isimlerinden olan ve örgütün "ticari-siyasi-bürokrat ilişkiler sorumlusu" olarak tanımlanan, Ayakkabı Dünyası'nın ortağı Mehmet Akbacakoğlu ile olan ilişkisi sorulduğunda Kuriş'ten şoke eden bir yanıt geldi. Kuriş, milyarlarca liralık kayıt dışı bütçeyi yönettiği iddia edilen Akbacakoğlu'nu tanımadığını öne sürerek, "Kendisinin ayakkabı dükkanından iki kez ayakkabı aldım, oradan tanırım. Bunun dışında hiçbir ticari ilişkim yoktur" ifadesini kullandı. Oysa savcılık tespitlerine göre Akbacakoğlu, Kuriş'in en yakınındaki isimlerden biri ve yapının lobicilik faaliyetlerini organize eden isim olarak biliniyor.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE "HOCAEFENDİ" KILIFI

Kuriş, hiyerarşik yapıdaki üst düzey yöneticileri ve komisyon sorumlularını tanıyıp tanımadığı yönündeki sorulara ise "sosyal çevre" yanıtını verdi.Yapılanmada kilit roller üstlendiği belirlenen Mehmet Bozpınar, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar ve Nezih Murat Büyükgöze gibi isimler için "Hocaefendidir, sosyal çevremden tanırım" diyerek aradaki hiyerarşik bağı gizlemeye çalıştı. Kuriş, ifadesinde bu isimlerle hiçbir ticari ilişkisinin olmadığını savundu.

AYLIK GELİRİ SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Aylık gelirinin 380 bin TL olduğunu beyan eden Kuriş'in lüks yaşamı ve evinden çıkanlar da dikkat çekti. İkametinde yapılan aramada ele geçirilen yüklü miktardaki altın ve ziynet eşyasının "düğün takısı ve aile birikimi" olduğunu iddia eden Kuriş, örgüt üyeliğinden tutuklanan Muharrem Hilmi Akbulut için "evimin bahçesine bakan ve zaman zaman harçlık verdiğim biri" dedi.

Şüphelilerden yapılanmanın Almanya sorumlusu Osman Aslanali adına düzenlenen 3 milyon dolarlık senedi ise "gerçekleşmeyen bir gayrimenkul satışı için alınan teminat" olarak niteledi.

REDDETTİĞİ SUÇLAMALAR

Milyarlık para trafiği, yurtdışına çıkarılan paralar ve Almanya'da inşa edilen yapı merkezi hiç yokmuş gibi davranan Kuriş, suç örgütü liderliği, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarını reddetti. Alihan Kuriş, kendisini dini bir figür olarak tanımlayarak, "Ben Alihan Kuriş, dedem Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin torunu, varisi ve temsilcisiyim. Onu sevenler beni sever. Kimseye emir ve talimat vermedim" dedi.

Ancak soruşturma dosyası; Kuriş'in bu "manevi" söylemlerinin arkasında 16 ayrı komisyon, 17 bölge sorumluluğu ve Almanya'da Hamas'ı lanetleyen gizli protokollerle dolu karanlık bir ajanda olduğunu ortaya koyuyor.

DÜN 200 KG ALTIN ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Alihan Kuriş Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik yapılan arama çalışmalarında İstanbul Ümraniye'deki bir kimya firmasının genel merkezinde ve otoparkında kaynağı belirsiz 1,34 milyar TL değerinde 200 kg külçe altın ele geçirildi. 358 bin 100 ABD doları (17 milyon 127 bin TL), 102 bin 300 avro ( 5 milyon 655 bin TL), 1 adet kamera kayıt cihazı, 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Böylece toplam 1 milyar 403 milyon 782 bin TL ele geçirilmiş oldu.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKMIŞTI

Firar kardeş Hilmi Tuna Kuriş'in evinde de 13 tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti. Ele geçirilen silahlar arasında Glock, CZ, Sig Sauer, Canik ve Wilson Combat marka tabancalar da yer aldı. Aramada ayrıca bir adet boş şarjör ile bir tabancanın içerisinde 8 adet fişek basılı şarjör bulundu.