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Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyon! 11 şirkete kayyum atandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürüttüğü 3'üncü dalga operasyonu kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyım atanmasına karar verildi.

Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyon! 11 şirkete kayyum atandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamlı şekilde sürüyor. Örgüte yapılan ikinci dalga operasyonda Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalanmıştı. Firari kardeş ile birlikte çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.

Alihan Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyon! 11 şirkete kayyum atandı 1

3. DALGA OPERASYON! 11 ŞİRKET VE 3 DERNEĞE KAYYUM ATANDI

Örgüte yönelik 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyım atanmasına karar verildi.

İLK OPERASYON 13 AĞUSTOS'TA YAPILMIŞTI

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik başlatılan operasyonların ilk dalgası 13 Ağustos'ta gerçekleşmişti. Ankara merkezli 17 ilde yapılan operasyonlar kapsamında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumartesi günü gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda ise İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulandı. Gözaltına alınan isimler arsında Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş de vardı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Alihan Kuriş
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