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Alışverişe girdi motosikletinden oldu

Kahramanmaraş'ta market alışverişi için gelen şahsın motosikleti çalındı.

Alışverişe girdi motosikletinden oldu

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz iki şüpheli, çocuğu ile market alışverişine giden A.A.'yı bir süre motosikletle takip etti. Daha sonra elektrikli motosikletini market önüne park eden A.A., çocuğu ile markete girdi. Bu sırada şüpheli önce etrafı kontrol etti, sona da park halindeki elektrikli motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Alışverişini tamamlayıp dışarı çıktığında motosikletini göremeyen A.A. güvenlik kamerasını izleyince aracının çalındığını gördü. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş motosiklet
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