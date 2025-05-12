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Aliyev'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin Türkiye'ye tebriklerini iletti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, PKK terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararına ilişkin Türkiye'yi tebrik etti.

Aliyev'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin Türkiye'ye tebriklerini iletti
Begüm Özkaynak

Cumhurbaşkanı Aliyev, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türk halkını alınan karar dolayısıyla yürekten kutladığını belirtti.

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'MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİN BİR ZAFERİDİR'

Aliyev, "Değerli kardeşimin ilan ettiği 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma yolunda önemli bir aşama olan bu gelişme, ülkede sürdürülen kararlı siyasetin, güçlü liderlik ve sarsılmaz iradenin, milli birlik ve beraberliğin bir zaferidir." ifadelerini kullandı.

Alınan kararın tam olarak uygulanması yönünde Türkiye devletine ve halkına başarılar dileyen Aliyev, desteğini yineledi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
pkk Azerbaycan Türkiye aliyev
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