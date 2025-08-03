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Alkol alıp dehşet saçtı! Biri polis 4 kişiyi hastanelik etti

Bursa İnegöl'de gece saat 02.00 sularında alkol alarak araç kullanan 63 yaşındaki Sinan U., polis memurunun kullandığı araca çarptı. Kazada polis ile beraber yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Alkol alıp dehşet saçtı! Biri polis 4 kişiyi hastanelik etti

Kaza, saat 02.00 sıralarında İnegöl ilçesi Domaniç kara yoluna meydana geldi. Polis memuru Emre Ç.'nin kullandığı 16 AV 775 plakalı otomobil ile Sinan U. yönetimindeki 43 AAL 579 plakalı hafif ticari araç Tahtaköprü Mahallesi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada otomobil sürücüsü Emre Ç. ile yanındaki Merve Ç. ve Eren Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Alkol alıp dehşet saçtı! Biri polis 4 kişiyi hastanelik etti 1

JANDARMA ALKOLLÜ SÜRÜCÜYÜ GÖZALTINA ALDI

Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari aracın sürücüsü Sinan U.'nun yapılan kontrollerde 0.57 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sinan U., jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Alkol alıp dehşet saçtı! Biri polis 4 kişiyi hastanelik etti 2
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl kaza
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