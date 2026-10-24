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Çankırı'da uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Araçtakilerin köye mantar toplamaya gittiği, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Çankırı'da uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Recep Yazıcı (77) idaresindeki 18 DA 586 plakalı otomobil, Sarıkaya köy yolundan ilçe merkezi istikametine seyir halindeyken Bey Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Otomobil, yamaçtaki ağaçlara çarparak durabildi.

ÇANKIRI'DAKİ KAZADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Güçlükle ulaştıkları araçta inceleme yapan ekipler, sürücü Yazıcı ile otomobilde bulunan Ayşe Öztürk (56), Fatma Duman (74) ve Kibar Yılmaz'ın (74) olay yerinde hayatını kaybettiklerini belirledi.

Çankırı da uçuruma yuvarlanan otomobilde 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı 1

MANTAR TOPLAMAYA GİTMİŞLER

Kazada yaralanan H.E. (58) ise ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazelerinin bölgeden alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan araçtakilerin köye mantar toplamaya gittiği, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çankırı kaza
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