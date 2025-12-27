Alkollü adam isyan etti: "Ben suç mu işledim" diyerek gözyaşı döktü

Olay, saat 13.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sivrihisar-1 Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; alkollü olan C.Ş. isimli erkek şahıs, cadde üzerindeki otelin içerisinde yere düşüp yaralandı. Şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"BEN GİTMEM DİYORSAM GİTMEM" DİYE BAĞIRDI

Adam, sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmedi. Polis ekipleri, ambulanstan inerek uzaklaşmaya çalışan şahsı ikna edebilmek için yoğun bir çaba gösterdi. Hastaneye gitmeyi hiçbir şekilde kabul etmeyen C.Ş., zaman zaman sesini yükselterek ekiplere zor anlar yaşattı. Ekiplerin bu duruma karşı gösterdiği soğukkanlı ve özverili tutumu ise görenlerin takdirini topladı.

POLİS MEMURUNU ÖPTÜ, SİGARA UZATMAYA ÇALIŞTI

Güçlükle sakinleştirilen şahıs ile polis ekipleri arasında ilginç bir olay yaşandı. Şahıs, bir polis memuruna sarılıp onu öptü ve sigara uzatmaya çalıştı. Ankara'ya treni olduğunu belirterek ambulansa binemeyeceğini söyleyen adam, ekipleri misafir olarak davet etti.

"BEN UYUŞTURUCU MU SATTIM, SUÇ MU İŞLEDİM?" DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Sağlık ekipleri, şahsa hastaneye gitmesinin zaruri olduğunu belirtti. Bunu duyunca tekrardan zorluk çıkarmaya başlayan C.Ş., "Ben uyuşturucu mu sattım, suç mu işledim?" diyerek gözyaşı döktü. Tedavi için hastaneye götürüleceği ve daha sonrasında istediği yere bırakılacağı anlatılarak zor ikna edilen şahıs, bir polis memuru ile birlikte ambulansa binerek Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.