HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Alkollü adam isyan etti: "Ben suç mu işledim" diyerek gözyaşı döktü

İçerik devam ediyor

Eskişehir’de yere düşerek yaralanan alkollü bir şahıs, ambulansa binmeyi reddederek polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Tedaviyi kabul etmeyen ve "Ben suç mu işledim?" diyerek gözyaşı döken adam, uzun süren ikna çabalarının ardından polis eşliğinde ambulansa alınabildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sivrihisar-1 Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; alkollü olan C.Ş. isimli erkek şahıs, cadde üzerindeki otelin içerisinde yere düşüp yaralandı. Şahsı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alkollü adam isyan etti: "Ben suç mu işledim" diyerek gözyaşı döktü 1

"BEN GİTMEM DİYORSAM GİTMEM" DİYE BAĞIRDI

Adam, sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmedi. Polis ekipleri, ambulanstan inerek uzaklaşmaya çalışan şahsı ikna edebilmek için yoğun bir çaba gösterdi. Hastaneye gitmeyi hiçbir şekilde kabul etmeyen C.Ş., zaman zaman sesini yükselterek ekiplere zor anlar yaşattı. Ekiplerin bu duruma karşı gösterdiği soğukkanlı ve özverili tutumu ise görenlerin takdirini topladı.

Alkollü adam isyan etti: "Ben suç mu işledim" diyerek gözyaşı döktü 2

POLİS MEMURUNU ÖPTÜ, SİGARA UZATMAYA ÇALIŞTI

Güçlükle sakinleştirilen şahıs ile polis ekipleri arasında ilginç bir olay yaşandı. Şahıs, bir polis memuruna sarılıp onu öptü ve sigara uzatmaya çalıştı. Ankara'ya treni olduğunu belirterek ambulansa binemeyeceğini söyleyen adam, ekipleri misafir olarak davet etti.

Alkollü adam isyan etti: "Ben suç mu işledim" diyerek gözyaşı döktü 3

"BEN UYUŞTURUCU MU SATTIM, SUÇ MU İŞLEDİM?" DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Sağlık ekipleri, şahsa hastaneye gitmesinin zaruri olduğunu belirtti. Bunu duyunca tekrardan zorluk çıkarmaya başlayan C.Ş., "Ben uyuşturucu mu sattım, suç mu işledim?" diyerek gözyaşı döktü. Tedavi için hastaneye götürüleceği ve daha sonrasında istediği yere bırakılacağı anlatılarak zor ikna edilen şahıs, bir polis memuru ile birlikte ambulansa binerek Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alkollü adam isyan etti: "Ben suç mu işledim" diyerek gözyaşı döktü 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehir’in kırsalı beyaza büründüEskişehir’in kırsalı beyaza büründü
Hafif ticari araç yayaya çarptı: O anlar kameradaHafif ticari araç yayaya çarptı: O anlar kamerada

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Operasyon an meselesi! Suriye ordusunun hazırlıkları bitti

Operasyon an meselesi! Suriye ordusunun hazırlıkları bitti

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre ihtimali! Sadettin Saran...

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre ihtimali! Sadettin Saran...

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'dan aile pozu! Sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı

Para gönderiminde bir dönem kapanıyor

Para gönderiminde bir dönem kapanıyor

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.