Alkollü müşteri, akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti

Kocaeli'nde bir akaryakıt istasyonunda alkollü olduğu iddia edilen G.Ö., ödemeyi yaptıktan sonra tartışmaya başladığı çalışan M.E.S.'yi darbedip benzinlik dışına kadar kovaladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çayırova ilçesinde gece saatlerinde bir benzinlikte meydana geldi. Aracıyla istasyona gelen G.Ö., yakıt aldıktan sonra pompa görevlisi M.E.S.'nin kendisine uzattığı fişle birlikte "Kasadan ödeyebilirsiniz" yönlendirmesi üzerine çalışanı yanına alarak kasaya doğru yürüdü.

BİR ANDA ÖFKELENDİ PERSONELİ DARBETMEYE BAŞLADI

Ödeme işlemi yapıldıktan hemen sonra alkollü müşteri bu kez M.E.S.'ye dönerek "Oldu mu? Ödedim mi?" diyerek tartışma çıkardı. Bir anda öfkesine kapılan şahıs, personeli darbetmeye başladı.

Diğer personelin araya girmesine rağmen saldırgan, çalışanı istasyon dışına kadar kovalamayı sürdürdü. Korkuya kapılan M.E.S. yola doğru kaçarak uzaklaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kavga darp
