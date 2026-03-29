Alkollü sürücü bariyerlere girdi: 25 bin TL ceza yazıldı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere girdi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde sürücünün 1.72 promil alkollü olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, M.A. (27) yönetimindeki 06 LOR 56 plakalı otomobiliyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk kontrollerde kazada yaralı olmadığını belirledi. Öte yandan ekipler tarafından yapılan alkol testinde M.A.’nın 1.72 promil alkollü olduğu belirlendi. M.A.’ya ‘alkollü araç kullanmak’ suçundan 25 bin TL ceza yazılırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. M.A. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

