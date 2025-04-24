HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Polis memurunu aracın kaputunda metrelerce sürükledi

İzmir'in Buca ilçesinde, trafik polisi tarafından kontrol amacıyla durdurulan bir sürücü, polisin üzerine hafif ticari aracı sürdü. Kaputa tutunan polis memuru yaklaşık 500 metre sürüklendi. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü, başka bir otomobilin önüne geçmesi sonucu durduruldu. Olayda yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, alkollü sürücü gözaltına alındı.

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Polis memurunu aracın kaputunda metrelerce sürükledi

İzmir'deki olay, dün saat 22.00 sıralarında Vali Rahi Bey Mahallesi Heykol meydanında meydana geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, Heykel Meydanı'nda, rutin kontrol yaptıkları sırada hafif ticari aracı durdurdu.

ARACI POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Trafik polisinin ehliyet kontrolü yapacağını söylemesi üzerine sürücü Ş.S.(19), hafif ticari aracı polisin üzerine sürdü.

IZMIRDE-ALKOLLU-SURUCU-POLIS-MEMURUNU-A_676610_200322

POLİS, ARAÇ KAPUTUNA TUTUNDU

Bu sırada trafik polisi, hafif ticari aracın kaputuna tutundu. Trafik polisi kaputta olmasına rağmen hafif ticari aracın sürücüsü Ş.S. yaklaşık 500 metre kaçtı. Seyir halindeki Ş.S., önüne başka bir otomobilin çıkması sonucu durdurularak yakalandı. Ş.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Olayla ilgili başlatılan inceleme kapsamında, alkol kontrolü yapan polis ekipleri, Ş.S.'nin 1.22 promil alkollü olduğunu tespit etti. Öte yandan, hafif ticari aracın kaputunda 500 metre sürüklenen polis memuru ise yaralandı.

IZMIRDE-ALKOLLU-SURUCU-POLIS-MEMURUNU-A_676612_200322

Polis memuru ekip aracı ile Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul depremi sonrası geceyi böyle geçirdilerİstanbul depremi sonrası geceyi böyle geçirdiler
Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem!Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem!

Anahtar Kelimeler:
alkol İzmir trafik polisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul depreminin sebebi ABD gemisi mi? DMM'den açıklama

İstanbul depreminin sebebi ABD gemisi mi? DMM'den açıklama

Arda Güler'den efsane gol! Adeta tek başına...

Arda Güler'den efsane gol! Adeta tek başına...

İstanbul depremi sonrası geceyi böyle geçirdiler

İstanbul depremi sonrası geceyi böyle geçirdiler

Açıklamalar peş peşe geldi! Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de okullar tatil edildi

Açıklamalar peş peşe geldi! Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de okullar tatil edildi

İstanbul depremi sonrası Celal Şengör’den çarpıcı uyarı: 'Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz.'

İstanbul depremi sonrası Celal Şengör’den çarpıcı uyarı: 'Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz.'

Sıfır aldığı aracı 17 yıldır kullanamıyor! Vergisini hala ödediği arabası gözünün önünde çürüdü

Sıfır aldığı aracı 17 yıldır kullanamıyor! Vergisini hala ödediği arabası gözünün önünde çürüdü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.