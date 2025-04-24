Alkollü sürücü dehşet saçtı! Polis memurunu aracın kaputunda metrelerce sürükledi

İzmir'deki olay, dün saat 22.00 sıralarında Vali Rahi Bey Mahallesi Heykol meydanında meydana geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, Heykel Meydanı'nda, rutin kontrol yaptıkları sırada hafif ticari aracı durdurdu.

ARACI POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Trafik polisinin ehliyet kontrolü yapacağını söylemesi üzerine sürücü Ş.S.(19), hafif ticari aracı polisin üzerine sürdü.

POLİS, ARAÇ KAPUTUNA TUTUNDU

Bu sırada trafik polisi, hafif ticari aracın kaputuna tutundu. Trafik polisi kaputta olmasına rağmen hafif ticari aracın sürücüsü Ş.S. yaklaşık 500 metre kaçtı. Seyir halindeki Ş.S., önüne başka bir otomobilin çıkması sonucu durdurularak yakalandı. Ş.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Olayla ilgili başlatılan inceleme kapsamında, alkol kontrolü yapan polis ekipleri, Ş.S.'nin 1.22 promil alkollü olduğunu tespit etti. Öte yandan, hafif ticari aracın kaputunda 500 metre sürüklenen polis memuru ise yaralandı.

Polis memuru ekip aracı ile Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır