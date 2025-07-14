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Alkollü sürücü önce polise direnip zorluk çıkardı sonra polis aracının camını kırdı

Aksaray'da yasal sınırın 4 katı alkollü halde araç kullanırken polise yakalanan genç, polise direnip zorluk çıkardı. Polis otosuna binmek istemeyen sürücü, bindirildiği aracın da camını kırdı.

Alkollü sürücü önce polise direnip zorluk çıkardı sonra polis aracının camını kırdı
Begüm Özkaynak

Olay, Aksaray-Ankara Karayolu üzerinde Çiftlik Mahallesi'ndeki bir tesiste yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı rutin denetim yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, tesis içerisinde şüphe üzerine 68 DN 612 plakalı otomobili durdurdu. Araç sürücüsü O.K.'nin (24) hal ve hareketlerinden alkollü olabileceğini değerlendiren bekçiler, olay yerine trafik ekibi çağırdı.

Alkollü sürücü önce polise direnip zorluk çıkardı sonra polis aracının camını kırdı 1

2.02 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, sürücüyü ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolünden geçirdi. Yapılan alkol muayenesinde sürücünün 0.50 promil olan yasal sınırın 4 katı üzeri olan 2.02 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el koyarak, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira para cezası kesti. İdari işlemler için polis merkezine götürülmek istenen sürücü, polis memurlarına direndi. Ekipler uzun süre dil dökmesine rağmen bir türlü ikna olmayan genç, telefonla arkadaşlarını arayarak gelmelerini istedi. Sürücü polisin uzun uğraşlarına rağmen polis aracına binmeyince ekipler zor kullanarak genci araca bindirdi. Polis aracının kafes kısmına bindirilen genç, bu kez de kız arkadaşını yanına istedi.

Alkollü sürücü önce polise direnip zorluk çıkardı sonra polis aracının camını kırdı 2

Kız arkadaşı yanına getirilen genç kapının kapatılmasına da razı gelmezken, polis uzun uğraşlar sonucu kapıyı kapattı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen O.K., burada da polis aracının camını kırarak kaçmak istedi. Güçlükle zapt edilen sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili idari işlem başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü polis Aksaray
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