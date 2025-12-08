HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! 'Sarhoşun mektubu okunmaz'

Bursa'da alkollü bir sürücü trafiği tehlikeye attığı yetmezmiş gibi bir de kendini durduran polis memurlarına ağza alınmayacak laflar etti. Sürücünün yanındaki arkadaşı ise 'Sarhoşun mektubu okunmaz' diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştı. 1.96 promil alkollü çıkan sürücü polis merkezine götürüldü.

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! 'Sarhoşun mektubu okunmaz'

Bursa'da trafik uygulamasında 1.96 promil alkollü çıkan kadın sürücü, polislere hakaret ederek olay yerinde sinir krizi geçirdi. Yanındaki arkadaşı "Sarhoşun mektubu okunmaz" diyerek arkadaşını savunmaya çalıştı.

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Sarhoşun mektubu okunmaz 1

1.96 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde uygulama yapan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Aracın sorgulamasının ardından sürücü M.Ü.'ye (29) alkol testi yapıldı. Ölçüm sonucunda sürücünün 1.96 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Sarhoşun mektubu okunmaz 2

POLİSLERE HAKARET

Alkol ölçümüne itiraz eden M.Ü., polis ekiplerine yüksek sesle tepki göstermeye başladı. Uyarılara rağmen bağırarak çevreyi rahatsız eden kadın, polis memurlarına hakaret etti. Bu sırada araçtaki arkadaşları da alkollü sürücüyü sakinleştirmekte güçlük çekti.

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Sarhoşun mektubu okunmaz 3

"SARHOŞUN MEKTUBU OKUNMAZ"

Olay sırasında sürücünün bir arkadaşı, polis ekiplerine "Sarhoşun mektubu okunmaz" diyerek arkadaşını savunmaya çalıştı. M.Ü. ise sinir krizi geçirebileceğini belirterek yeşil reçeteli ilaçlar kullandığını söyledi.

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Sarhoşun mektubu okunmaz 4

MERKEZE GÖTÜRÜLDÜ

Promil sınırını aşan sürücülere yönelik yasal işlem gereği, hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye atma" suçundan işlem başlatılan M.Ü., polis merkezine götürüldü.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Asrın kışı geliyor' Meteorologlar tarihi soğuklar bekliyor'Asrın kışı geliyor' Meteorologlar tarihi soğuklar bekliyor
Haftanın ilk iş gününde trafik kilit! Yüzde 90'a ulaştıHaftanın ilk iş gününde trafik kilit! Yüzde 90'a ulaştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
alkol polis Bursa hakaret sürücü belgesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.