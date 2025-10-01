HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Alkollü sürücü tek şeritli yolda trafiği kesti, trafik polisi gibi davranıp devam etti

Bursa’da direksiyon başına alkollü geçtiği öne sürülen sürücü, trafiği kesip, trafik polisi gibi hareketler yaptı.

Alkollü sürücü tek şeritli yolda trafiği kesti, trafik polisi gibi davranıp devam etti

Bursa’da direksiyon başına alkollü geçtiği öne sürülen sürücü, trafiği kesip, trafik polisi gibi hareketler yaptı. Sürücüler kornayla tepki gösterirken, alkolün etkisiyle bir süre konuşan şahıs, aracına binip devam etti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Direksiyon başına alkollü geçen bir sürücü, seyir halindeyken tek şeritli yolun ortasında durup araçtan indi. Diğer sürücüler şaşkın bakışlarla alkollü sürücünün ne yapmaya anlamaya çalıştı. Alkollü şahıs bir süre araçtan inip konuşurken, bu durum yolda metrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu. Bazı sürücülerin araçtan inip tepki vermesiyle, otomobile tekrar binen sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. İlginç anlar kameraya yansıdı.

Alkollü sürücü tek şeritli yolda trafiği kesti, trafik polisi gibi davranıp devam etti 1

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu madde etkisinde direksiyon başına geçti, 47 bin lira ceza kesildiUyuşturucu madde etkisinde direksiyon başına geçti, 47 bin lira ceza kesildi
Düzce’nin geleceği planlanıyorDüzce’nin geleceği planlanıyor

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.