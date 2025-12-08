HABER

Alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücü dehşet saçtı

Edirne’de alkollü ve ehliyetsiz bir kadın sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce demir bariyerlerini yıktı, ardından karşı şeride uçarak bir yayaya çarpmaya ramak kala durabildi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, B.T. idaresindeki 22 DS 659 plakalı otomobil, yaya geçidine yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Bariyerleri yıkıp aşan araç karşı şeride fırladı. O esnada yaya geçidinden geçen bir yaya, otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu.

Çarpmanın etkisiyle yerinden kopan demir bariyer parçalarının isabet ettiği yaya hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri ciddi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada sürücü B.T.’nin 3.85 promil alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Sürücüye ve araç sahibine toplam 44 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün kontrolü kaybetmesi ve yayanın kıl payı kurtulma anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sürücü B.T., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

