Alkollü yakalanan sürücü aracını öve öve bitiremedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince durdurulan alkollü sürücü, 1989 model aracını öve öve bitiremedi. Alkollü sürücü, "Bu arabayı kaldırmayın. Bu benim özelim ya. Bak böyle bir araba bu dünyada yok. Şu kapı sesine bak. Ne demek biliyor musun sen. Bana bu ses lazım. Arabamı almasınlar" dedi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Ankara Caddesi'nde sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulama sırasında ekipler, şüphelendikleri 16 AVA 172 plakalı aracı durdurdu. Sürücüye alkometre testi yapıldı. 2.62 promil alkollü olan Sürücü Süleyman Ç.'ye (50) alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı.

ARACINI ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Alkollü sürücü, aracının çekiciyle çekildiğini görünce çekilmesini istemedi. Aracını öve öve bitiremeyen sürücü Süleyman Ç., "Bu araç var ya çöplükte ölecek. Ben de 3 tane daha araba var. Bu arabayı kaldırmayın. Bu benim özelim ya. Bak böyle bir araba bu dünyada yok. Şu kapı sesine bak. Ne demek biliyor musun sen. Bana bu ses lazım. Arabamı almasınlar" dedi.

