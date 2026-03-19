Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye 150 bin TL para cezası

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 12-18 Mart tarihleri arasında denetim yapıldı. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, 9 ‘modifiyeli araca’ toplamda 45 bin TL para cezası yazılırken, araçlar uygun hale getirilinceye kadar trafikten men edildi.

POLİS EKİPLERİNDEN TRAFİK KONTROLÜ: CEZA YAĞDI

4 araca ‘abartı egzoz araç kullanmak’ suçundan 64 bin TL para cezası yazılırken, araçlar 30 gün süreyle trafikten men edildi. 55 ehliyetsiz sürücüye ‘sürücü belgesiz araç kullanmak’ suçundan toplamda 2 milyon 200 bin TL idari para cezası uygulanırken, 27 sürücüye ‘sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak’ suçundan toplamda 5 milyon 400 bin TL idari para cezası uygulandı. 2 sürücüye ‘makas atma’ suçundan toplamda 180 bin TL, 1 sürücüye ise ‘drif atma’ suçundan 140 bin TL para cezası yazıldı.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN 383 SÜRÜCÜYE 1 MİLYON 915 BİN TL CEZA

Öte yandan, kırmızı ışık ihlali yapan 383 sürücüye 1 milyon 915 bin TL idari para cezası uygulandı. 8 sürücüye ‘alkollü araç kullanmak’ suçundan toplamda 200 bin TL, alkolmetreyi üflemeyi reddeden bir sürücüye ise 150 bin TL idari para cezası uygulanarak, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.

