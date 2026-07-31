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"Allah gitti adam!" Çine'deki yangın bölgesinde cip uçuruma böyle yuvarlandı

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Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangınının sürdüğü bölgede kontrolden çıkan cip uçuruma yuvarlandı. Kaza anının yer aldığı görüntülerde "Allah gitti adam... Aşağı koşun aşağıya..." diye bağırdığı o anlar da yer aldı.

Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangını bölgesinde kontrolden çıkan bir cip uçuruma yuvarlandı. Korku dolu anlar, arkadaki araçta bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kavşit Mahallesi yakınlarında Madran Dağı istikametinde meydana geldi. Orman yangınının devam ettiği bölgeye giden yolda ilerleyen cip, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazanın yaşandığı sırada aynı istikamette seyreden başka bir araçta bulunan vatandaş, yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde aracın kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandığı anlar yer aldı.

"Allah gitti adam!" Çine deki yangın bölgesinde cip uçuruma böyle yuvarlandı 1

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve diğer ilgili ekiplerin sevk edildiği öğrenilirken, kazada yaralanan sürücünün sağlık durumuna ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Yangınla mücadelenin sürdüğü bölgede meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, olayın kesin çıkış nedeninin yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacağı belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Çine orman yangını
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