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Bir hayal gerçek mi oluyor? Tecno, çerçevesiz telefon konseptini duyurdu!

Tecno, ekran çevresinde 0 mm çerçeve bulunduğunu açıkladığı Next-Gen Borderless Concept Phone adlı prototip telefonunu duyurdu.

Bir hayal gerçek mi oluyor? Tecno, çerçevesiz telefon konseptini duyurdu!
Enes Çırtlık

Tecno, resmî basın açıklamasında Next-Gen Borderless Concept Phone’un 0 mm çerçeveli bir ekrana sahip olduğunu doğruladı.

0 MM ÇERÇEVE İÇİN ÜÇ YÖNTEM KULLANILDI

Şirkete göre bu tasarım; “gelişmiş iç bileşen yerleşimi, yeni ekran paketleme teknikleri ve yapısal yeniden mühendislik” sayesinde elde edildi.

Bir hayal gerçek mi oluyor? Tecno, çerçevesiz telefon konseptini duyurdu! 1

GSMArena'da yer alan habere göre Tecno, bu yöntemlerle ilgili herhangi bir teknik ayrıntı paylaşmadı. Ancak konsept telefon IFA’da gösterildiğinde daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

IPHONE 17 PRO İLE KARŞILAŞTIRILDI

Tecno, 0 mm çerçevelerin ekranda görünür kenarları neredeyse tamamen ortadan kaldırarak gerçek anlamda uçtan uca bir görüntü ve sürükleyici bir deneyim sunduğunu iddia ediyor.

Şirket ayrıca Next-Gen Bezelless Concept Phone ile iPhone 17 Pro’yu karşılaştıran görseller paylaştı.

Bir hayal gerçek mi oluyor? Tecno, çerçevesiz telefon konseptini duyurdu! 2

Konsept telefon, çerçevesiz tasarımına rağmen selfie kamerası için ekrandaki delikli kamera açıklığını koruyor.

GELECEK TELEFONLARDA KULLANILABİLİR

Duyuru, Tecno’nun 0 mm çerçeve teknolojisini gelecekteki akıllı telefonlarına taşıyabileceğine işaret ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon TECNO Mobile
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