Bir hayal gerçek mi oluyor? Tecno, çerçevesiz telefon konseptini duyurdu!

Tecno, resmî basın açıklamasında Next-Gen Borderless Concept Phone’un 0 mm çerçeveli bir ekrana sahip olduğunu doğruladı.

0 MM ÇERÇEVE İÇİN ÜÇ YÖNTEM KULLANILDI

Şirkete göre bu tasarım; “gelişmiş iç bileşen yerleşimi, yeni ekran paketleme teknikleri ve yapısal yeniden mühendislik” sayesinde elde edildi.

GSMArena'da yer alan habere göre Tecno, bu yöntemlerle ilgili herhangi bir teknik ayrıntı paylaşmadı. Ancak konsept telefon IFA’da gösterildiğinde daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

IPHONE 17 PRO İLE KARŞILAŞTIRILDI

Tecno, 0 mm çerçevelerin ekranda görünür kenarları neredeyse tamamen ortadan kaldırarak gerçek anlamda uçtan uca bir görüntü ve sürükleyici bir deneyim sunduğunu iddia ediyor.

Şirket ayrıca Next-Gen Bezelless Concept Phone ile iPhone 17 Pro’yu karşılaştıran görseller paylaştı.

Konsept telefon, çerçevesiz tasarımına rağmen selfie kamerası için ekrandaki delikli kamera açıklığını koruyor.

GELECEK TELEFONLARDA KULLANILABİLİR

Duyuru, Tecno’nun 0 mm çerçeve teknolojisini gelecekteki akıllı telefonlarına taşıyabileceğine işaret ediyor.