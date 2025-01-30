"Allah rızası için, ev batacak" dedi, dinlemediler! Taksiciler adamı alıkoyup darbetti... Görüntüler yürek sızlattı

Paylaşımlı yolculuk uygulamaları uzun süredir gündemden düşmezken, bazı taksiciler bu uygulamalar üzerinden şoförlük yapan şahısları yakalayarak darbediyordu.

TAKSİCİLER ADAMI ALIKOYDU

Bu görüntülere bir yenisi de Ankara'da eklendi. Paylaşımlı yolculuk uygulaması üzerinden şoförlük yapan bir şahıs taksiciler tarafından alıkonuldu.

"ALLAH RIZASI İÇİN EV BATACAK"

Kameralara yansıyan görüntülerde adam adeta taksicilere yalvardı ve "Çocuk çocuk için yapıyorum, Allah rızası için ev batacak niye böyle yapıyorsun?" dedi.

"NEYİN ALLAH RIZASI LAN?"

Taksicilerden biri ise adama "Öyle bir şey yok dayıcım. Bu işi yapmayacaksın. Neyin Allah rızası lan?" diyerek olay yerinden uzaklaşmak isteyen adamı zorla aşağıya indirmeye çalıştı.

"ÖLÜRSÜN LAN BURADA KAFAYI MI YEDİN?"

Adam aracından inmemek için direnirken, taksiciler "İn lan aşağıya. Ölürsün lan burada kafayı mı yedin" dedi.

Kameralara yansıyan olayda adamın çaresizliğini görenlerin ise adeta yüreği sızladı.