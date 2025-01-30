HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. "Allah rızası için, ev batacak" dedi, dinlemediler! Taksiciler adamı alıkoyup darbetti... Görüntüler yürek sızlattı

"Allah rızası için, ev batacak" dedi, dinlemediler! Taksiciler adamı alıkoyup darbetti... Görüntüler yürek sızlattı

30.01.2025 12:37
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
30.01.2025 12:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paylaşımlı yolculuk uygulaması üzerinden şoförlük yapan bir şahsı taksiciler alıkoydu. O anlar kayıt altına alınırken, adamın "Çoluk çocuk için yapıyorum, Allah rızası için. Ev batacak niye böyle yapıyorsun?" dediği duyuldu. Taksicilerden biri ise "Neyin Allah rızası lan?" dedi. Daha sonra adamı zorla arabadan indirmek isteyen taksiciler "Ölürsün lan burada kafayı mı yedin?" dedi. Görüntüleri izleyenlerin ise izleyenlerin yüreğini sızlattı.

Paylaşımlı yolculuk uygulamaları uzun süredir gündemden düşmezken, bazı taksiciler bu uygulamalar üzerinden şoförlük yapan şahısları yakalayarak darbediyordu.

87979

TAKSİCİLER ADAMI ALIKOYDU

Bu görüntülere bir yenisi de Ankara'da eklendi. Paylaşımlı yolculuk uygulaması üzerinden şoförlük yapan bir şahıs taksiciler tarafından alıkonuldu.

679696

"ALLAH RIZASI İÇİN EV BATACAK"

Kameralara yansıyan görüntülerde adam adeta taksicilere yalvardı ve "Çocuk çocuk için yapıyorum, Allah rızası için ev batacak niye böyle yapıyorsun?" dedi.

"NEYİN ALLAH RIZASI LAN?"

Taksicilerden biri ise adama "Öyle bir şey yok dayıcım. Bu işi yapmayacaksın. Neyin Allah rızası lan?" diyerek olay yerinden uzaklaşmak isteyen adamı zorla aşağıya indirmeye çalıştı.

"ÖLÜRSÜN LAN BURADA KAFAYI MI YEDİN?"

Adam aracından inmemek için direnirken, taksiciler "İn lan aşağıya. Ölürsün lan burada kafayı mı yedin" dedi.

Kameralara yansıyan olayda adamın çaresizliğini görenlerin ise adeta yüreği sızladı.

Anahtar Kelimeler:
Şoför Ankara taksi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beslediği kedi kabusu yaşattı: 27 yaşındaki gencin gözleri kör oldu!

Beslediği kedi kabusu yaşattı: 27 yaşındaki gencin gözleri kör oldu!

Kazancını gayrimenkule yatırmış! 300’ü aşkın evi var! Serveti ortaya çıktı

Kazancını gayrimenkule yatırmış! 300’ü aşkın evi var! Serveti ortaya çıktı

2 dünya şampiyonu da o uçaktaymış! Herkes onları konuşuyor...

2 dünya şampiyonu da o uçaktaymış! Herkes onları konuşuyor...

İstenileni yapmadı 2,5 aylık bebeğine kayyum atandı: 'Benim evladım belediye mi?'

İstenileni yapmadı 2,5 aylık bebeğine kayyum atandı: 'Benim evladım belediye mi?'

Kur'an-ı Kerim'i defalarca kez yakan Salwan Momika TikTok'ta canlı yayındayken vurularak öldürüldü!

Kur'an-ı Kerim'i defalarca kez yakan Salwan Momika TikTok'ta canlı yayındayken vurularak öldürüldü!

Kar yağışı lapa lapa olacak ama… İstanbul için tarih belli oldu

Kar yağışı lapa lapa olacak ama… İstanbul için tarih belli oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.