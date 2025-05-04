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Alman hava yolu firmasından 'Tel Aviv' önlemi

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu, İsrail'in ana uluslararası havaalanına yapılan füze saldırısının ardından Tel Aviv uçuşlarını 6 Mayıs gün sonuna kadar askıya aldı.

Alman hava yolu firmasından 'Tel Aviv' önlemi

Lufthansa Grubu'nda yapılan açıklamada, mevcut güvenlik analizine dayanılarak İsrail'deki operasyonlarda güncellemeye gidildiği ifade edildi.

Tel Aviv'e ve Tel Aviv'den yapılan uçuşların 6 Mayıs gün sonuna kadar askıya alındığı belirtilen açıklamada, iptallerden etkilenen yolcuların bilgilendirileceği, müsaitlik durumuna bağlı olarak alternatif uçuşlarda yeniden rezervasyon seçeneği sunulacağı kaydedildi.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.

Saldırı sonrasında limanda uçak iniş ve kalkışları askıya alınırken, füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında bir çukur oluştuğu aktarılmıştı.

İsrail acil yardım servisi, saldırıda 4 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığını duyurmuştu.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya İsrail Tel Aviv Lufthansa iptal uçuş
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