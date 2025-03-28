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Alman istihbarat raporu ortaya koydu! "Rusya bir NATO ülkesine saldıracak"

28.03.2025 21:53
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Almanya istihbaratı ve ordusu, Rusya'nın bir NATO ülkesine saldırı yapabileceğini iddia etti. Analizde, Rusya'nın emperyalist hedeflerini askeri güçle gerçekleştirmeye hazır olduğu iddia edildi.

Alman istihbarat raporu ortaya koydu! "Rusya bir NATO ülkesine saldıracak"

Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu ve Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu ile Süddeutsche gazetesinin ortaklaşa yaptığı haberde, Alman Dış İstihbarat Teşkilatı ve Alman Silahlı Kuvvetlerinin hazırladığı durum değerlendirme analizine yer verildi.

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NATO ÜLKESİNE SALDIRICAK İDDİASI

Analizde, Rusya'nın, Avrupa barışına yönelik kalıcı bir tehdit olduğu ve bir NATO ülkesine yönelik saldırı yapabileceği savunuldu.

"RUSYA HAZIR"

Rusya'nın kendisini Batı ile sistemik bir çatışma içinde gördüğü belirtilen analizde, Rusya'nın emperyalist hedeflerini askeri güçle gerçekleştirmeye hazır olduğu iddia edildi.

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Analizde, Rus silahlı kuvvetlerinin bir süredir Ukrayna'da güçlü bir pozisyonda hareket ettiği, uzlaşmaya istekli olduğuna dair bir işaret göstermediği ve savaşı devam ettirmek istediği savunuldu.

Kaynak: AA

28 Mart 2025
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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Almanya Rusya
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