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Alman turist yaralanınca adadan deniz ambulansıyla tahliye edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesine tatile gelen Alman turist, Görecek Adası’nda çıktığı doğa yürüyüşünde düşerek yaralandı.

Alman turist yaralanınca adadan deniz ambulansıyla tahliye edildi

Görecek Adası sahilinde önceki gün öğle saatlerinde yürüyüş yapan Alman vatandaşı, dengesini kaybedip kayalıkların arasına düşerek başından yaralandı. Turistin eşinin Bodrum Deniz Kurtarma Acil Yardım Hattı'nı arayarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu ve Bodrum Deniz Kurtarma ekibi sevk edildi. Alman vatandaşına ilk müdahale, olay yerine kısa zamanda denizden ulaşan Sahil Güvenlik unsurları ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ait 'Yaşam' deniz ambulansıyla yapıldı. Deniz ambulansının sağlık ekibinin tıbbi müdahale ve desteği ile yaralı, Bodrum Marina’ya getirildi. Yaralı turist, buradan ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Muğla
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