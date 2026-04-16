Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den İran savaşıyla ilgili 'diplomatik' çağrı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Almanya'nın başkent Berlin'de bir araya geldi. İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Başbakanı Merz, konuğu İrlanda Başbakanı Martin ile görüşmelerinde iki ülke ilişkilerini, Avrupa politikalarını, İrlanda'nın 1 Temmuz 2026 tarihinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını devralması sonrası gündeme gelecek konuları, İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin yeniden güvenli bir şekilde sağlanmasına yönelik adımları ele aldıklarını bildirdi.

İrlanda Başbakanı Martin ile görüşmesinde İran savaşına ilişkin son gelişmeleri de değerlendirdiklerini belirten Merz, "İran savaşında diplomatik bir yol izlenmeden bölgede kalıcı bir barış sağlanamayacağı açıktır. Bunun için Hürmüz Boğazı konusunda sağlam ve dayanıklı bir mutabakat sağlanmalıdır" diye konuştu. Merz, ateşkesin sürmesi ve savaşın sona ermesinin çıkarlarına olduğunu da kaydetti.

PARİS'TEKİ ZİRVE ÖNCESİ MERZ'DEN HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN ŞARTLI DESTEK

Merz, Fransa'nın başkenti Paris'te yarın gerçekleştirilecek olan Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik toplantıda Almanya'nın geçiş yollarının güvenliğini sağlamaya ilişkin çabalara hazır olduğunu belirtti.

Merz, Almanya'nın bu katkısını sunabilmesi için bazı şartların olduğunu belirterek, "Öncelikle bölgedeki çatışmaların sona ermesi, en azından geçici bir ateşkesin sağlanması, bu görev için anayasanın da gerektirdiği gibi kolektif güvenlik sisteminden, tercihen Birleşmiş Milletler'den (BM), kaynaklanan bir yetki alınması gerekli" dedi.

Bu şartların yanı sıra ülke içindeki yasal sürecin işletilmesi gerektiğini belirten Merz, "Federal hükümetin bu konuda bir karar alması ve ardından Alman Federal Meclisi'nden de bir yetki onayı verilmesi halinde serbest deniz seyrüseferinin güvence altına alınmasına katkıda bulunmaya hazırız" diye konuştu.

Paris'teki zirvede ABD ordusunun da Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Avrupa misyonuna dahil olup olmamasını da tartışacaklarını belirten Merz, yarın bu konuda bir karara varmaya çalışacaklarını ifade etti.

"UKRAYNA'YA ASKERİ DESTEK RUSYA'YI BARIŞA SEVK EDECEKTİR"

Merz, İrlanda Başbakanı ile ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki barış çabalarını da ele aldıklarını bildirdi. Almanya Başbakanı, Almanya'nın ve Avrupa'nın Ukrayna'ya Rusya ile savaşında verdiği destekleri hatırlatırken bunların Moskova'ya mesaj olduğunu belirtti. Merz, "Tüm bunlar er ya da geç Rusya'yı da Ukrayna'nın ve Avrupa'nın çıkarlarını koruyan bir barışa razı olmaya sevk edecektir. Macaristan'da muhalefetin seçim zaferinin ardından Ukrayna'ya verilecek kredi konusunda bir karara varabileceğiz. Umarım bu konuda çok hızlı bir şekilde bir ödeme düzenine varabiliriz. Her halükarda artık bir mutabakata varmanın önünün açık olduğunu umuyorum, çünkü Ukrayna savunması için bu paraya acilen ihtiyaç duyacaktır. Bu bizim için çok yüksek bir önceliktir" dedi.

İRLANDA, 1 TEMMUZ'DA AB DÖNEM BAŞKANI OLACAK

İrlanda Başbakanı Micheal Martin de Rusya-Ukrayna Savaşı ile İran başlıklarında Orta Doğu'daki gelişmelere işaret ederek, "Dünya'daki çatışmaların sona ermesi enerji arzı ve fiyatları üzerindeki olumsuz etkiyi kaldıracaktır" diye konuştu.

Martin, Merz ile görüşmesinde AB yıllık mali çerçevesini ve rekabet gücünü güçlendirmeye yönelik önlemleri görüştüklerini de belirtti. Martin, İrlanda'nın AB Konseyi Başkanlığı döneminde Almanya'nın öncelikleri hakkında bilgi edindiğini de ifade ederek, "AB'nin işletmeler için rekabetçi bir ortam oluşturma çabalarını ikiye katlaması gerekiyor, küçük işletmeleri ve girişimcileri desteklemek istiyoruz" dedi.

ALMANYA'NIN MUHTEMEL HÜRMÜZ BOĞAZI GÖREVİ NE OLACAK?

Alman medyasında yer alan haberlerde Almanya'nın Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik Avrupa misyonunda mayın temizleme ve deniz gözetimi faaliyetlerine katılabileceği öne sürüldü.

Söz konusu haberlerde Merz'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yapacağı görüşmede Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin öncelikle mayın temizleme faaliyetlerine katılabileceği ve bunun için özel Frankenthal sınıfı "MJ 332" numaralı mayın tarama gemisini bölgeye gönderebileceğini önereceği iddia edildi.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA