Almanya Başbakanı Merz: "Almanya NATO'da en güçlü orduya sahip olması gereken bir ülkedir"

Almanya'da 33 yıl sonra ilk kez Almanya Savunma Bakanlığı'na ait Bendlerblock yerleşkesinde bakanlar kabinesi toplantısı gerçekleştirildi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, kabine toplantısının ardından birlikte basın toplantısı düzenledi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bakanlar kurulu toplantısında Almanya'nın yeni askerlik modeli ve Ulusal Güvenlik Konseyinin kurulmasını da içeren çeşitli kararların kabul edildiğini bildirdi. Alman Başbakan, ilk aşamada gönüllülük esasına dayalı olan askerlik hizmeti için hazırlanan yeni yasa tasarısının Alman ordusunu güçlendirmeyi ve askerliği cazip hale getirmeyi amaçladığını belirtti.

Merz, "Hedefimiz 260 bin asker sayısına ulaşmak. Almanya NATO'nun Avrupa kanadında en güçlü orduya sahip olması gereken bir ülkedir" ifadelerini kullanırken, yeni askerlik hizmeti modelinin Alman ordusunda görev yapacak yeterli sayıda gencin ilgisini çekeceğine inandığını söyledi. Alman lider, "İhtiyacımız olan sayılara ulaşacağımızdan eminim. Ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde hedeflenen rakamlara ulaşılamadığını görürsek, tasarıda daha fazla yükümlülüğünün önünü açacak bir düzenleme yer alıyor. Bunun için, kabine kararı ve meclis onayı da gerekecek" ifadelerini kullandı.

Başbakan Merz, aynı zamanda kabineden onay alan Ulusal Güvenlik Konseyi'ne değinerek, söz konusu oluşumun Almanya'nın iç ve dış ekonomisi ile dijital güvenliği dahil olmak üzere, ülkenin ulusal güvenliğine ilişkin genel konularda hükümetin merkezi bir platformu olacağını söyledi.

PİSTORİUS: "HEDEFLENEN SAYIYA ULAŞAMAZSAK ASKERLİK ZORUNLU HALE GELECEK"

Savunma Bakanı Boris Pistorius da yeni askerlik modeline ilişkin olumlu beklentilerini dile getirerek, "Gönüllülüğü esas alıyoruz, hedeflenen sayılara ulaşacağız" diye konuştu. Düzenleme kapsamında 2030 yılına kadar 100 binden fazla ek askeri personelin eğitileceğini belirten Pistorius, hedeflere ulaşılamaması halinde askerliğin yeniden zorunlu hale getirilmesi gerekeceğini de sözlerine ekledi.

Bakanlar kurulunda kabul edilen yeni askerlik hizmet yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Alman Federal Meclisine sevk edilmesi ve yeni yasama döneminde ele alınması bekleniyor.

ALMANYA'NIN YENİ ASKERLİK MODELİ NASIL OLACAK

Bakanlar kurulunda kabul edilen tasarıya göre Ocak 2026'dan itibaren 2008 doğumlu tüm genç erkek ve kadınlar ilgi alanlarını, sağlık durumlarını, yeteneklerini ve Alman ordusunda görev alma isteklerini öğrenmeyi hedefleyen bir soru formunu çevrimiçi cevaplayacak. Orduya katılmaya istekli olana adaylar daha sonra askerlik muayenesine çağrılacak. Temmuz 2027 tarihinden itibaren erkekler için soru formunu doldurmak ve askerlik muayenesine girmek zorunlu hale gelecek ve aksi durumda bu kişilere para cezası uygulanabilecek. Kadınlar için ise benzeri bir zorunluluk bulunmayacak.

Almanya Savunma Bakanlığı ayrıca zorunlu muayene ile askerlik çağına gelmiş erkeklerin sağlık durumlarına ilişkin genel bir veri toplamayı hedefliyor. Bu çerçevede ayrıca kriz ve olağanüstü durumlarda kimlerin askere alınabileceğine ilişkin bir tablonun oluşturulması da sağlanmış olacak. Askerliğe elverişli gönüllüler, belirlenen tarihlerde askere alınacak ve standart askeri eğitimlerin yanı sıra iç güvenlik konularında eğitilecek. Gönüllü askerliğin süresi 6 ile 23 ay arasında olacak.

GÖNÜLLÜ ASKERLİK İÇİN TEŞVİKLER

Almanya'nın ilk aşamada gönüllülük esasına dayanan yeni askerlik modeli, çeşitli teşvikler de içeriyor. Buna göre en az 6 ay gönüllü askerlik hizmetine katılanlara net 2 bin 300 euro ödeme yapılacak. Askerler görev süreleri boyunca ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek ve daha uzun süre askerlik yapan kişilere ikramiye, indirimli yabancı dil kursuna katılım, kariyerlerini geliştirme imkanı ve düşük ücretle ehliyet edinme gibi ek haklara tanınacak. Ayrıca bu askerlere insansız hava aracı (İHA) kullanma eğitimi de verilebilecek.

ALMANYA'NIN HEDEFİ 460 BİN KİŞİLİK ASKERİ PERSONEL

Yeni askerlik hizmet yasa tasarısı ile şu anda 182 bin askere sahip Alman ordusunda görev yapacak asker sayısının kademeli olarak yaklaşık 260 bine çıkarılması hedefleniyor. Ancak Almanya, Rusya'nın ülkenin güvenliği için tehlike teşkil ettiğini öne sürerek, 260 bin aktif asker hedefine 200 bin yedek asker ekleyerek toplamda 460 bin kişilik bir askeri güce ulaşmak istiyor. Gönüllü askerlik modelinin hayata geçmesiyle birlikte Alman ordusu söz konusu personeller için 2026 yılında yıllık 495 milyon euro, 2029 yılında ise yıllık 849 milyon euro ödeme yapacak.

ALMANYA ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ

Kabine toplantısı sonucunda kurulması kararlaştırılan Almanya Ulusal Güvenlik Konseyi'nin yapısında ise Başbakan Friedrich Merz başkanlık yapması ve Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in yanı sıra Almanya Dışişleri, İçişleri, Savunma, Adalet, Ekonomi ve Enerji, Kalkınma, Dijitalleşme Bakanlığı gibi iç ve dış politikada siyasi, ekonomik ve stratejik konularda karar verici bakanların görev alması bekleniyor.

Ancak çevresel felaketler, sağlık riskleri, ulusal veya uluslararası hayvan hastalıkları gibi durumlarda bakanlar kurulunun diğer üyelerinin de Ulusal Güvenlik Konseyi'ne çağrılması mümkün olacak. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde federal veya eyalet düzeyinde yetkililer, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'da görevli Alman bürokrat ve diplomatlar, akademisyenler ve düşünce kuruluşlarından temsilciler de Ulusal Güvenlik Konseyi'nin toplantılarına davet edilebilecek. Başbakanlık bünyesinde ve en az 3 departmandan oluşması beklenen Ulusal Güvenlik Konseyi'nde bilgi akışlarını sağlamak ve toplantıları koordine etmek için en az 13 kişinin görev alacağı bir sekreterya da kurulacak ve oluşum bünyesinde çok sayıda dış politika uzmanı görev alacak. Ancak ABD'deki "Ulusal Güvenlik Danışmanı" pozisyonuna benzer bir görev pozisyonu oluşturulmayacak. Konsey'in koordinatörlüğünü, Merz'in Başbakanlık ekibinden Jacob Schrot üstlenecek.

ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİNİN GÖREVİ NE OLACAK

Almanya'nın güvenlik politikalarında kökten değişim öngören Ulusal Güvenlik Konseyi, iç ve dış tehditleri değerlendirerek alınabilecek tedbirleri karara bağlayacak ve stratejik güvenlik politikalarında koordinasyonu sağlayan daimi merkez haline gelecek. Başbakan'ın çağrısı üzerine düzenli olarak toplanacak olan Konsey'in toplantıları gizli şekilde gerçekleştirilecek ancak gerekli görülürse alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılacak. Küresel sorunlara ve çözüm yollarına ilişkin yeni bir Ulusal Güvenlik Stratejisi geliştirecek olan Konsey, kriz durumlarında acil toplantılarla bir araya gelebilecek. Ulusal Güvenlik Konseyi ayrıca ortaya çıkan ulusal ve uluslararası sorunlar karşısında olağanüstü hal ilan etme yetkisine sahip olacak.

FEDERAL GÜVENLİK KONSEYİ VE GÜVENLİK KABİNESİ TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİ

Alman hükümetinin gelecekteki krizlere daha iyi hazırlanmak ve gerekli refleksleri gösterebilmesi için iç, dış ve güvenlik politikaları oluşturması hedefiyle kurulan Ulusal Güvenlik Konseyinin hayata geçmesiyle mevcut Federal Güvenlik Konseyi ile Güvenlik Kabinesi tek çatı altında birleşmiş oldu. Federal Güvenlik Konseyi geçmişte ağırlıklı olarak silah ihracatına odaklanırken, Güvenlik Konseyi ise Gazze Şeridi'ndeki insani kriz başta olmak üzere ağırlıklı olarak özel kriz durumlarında toplanıyordu.

