HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Almanya Başbakanı Merz Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merz'i resmi törenle karşıladı.

Almanya Başbakanı Merz Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Merz'e protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merz'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Almanya Başbakanı Merz Türkiye de: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı 1

Merz, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Merz, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Almanya Başbakanı Merz Türkiye de: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı 2

GÖZLER LİDERLERİN AÇIKLAMASINA ÇEVRİLDİ

Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merz, ikili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

Törende AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Almanya Başbakanı Merz Türkiye de: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı 3

Almanya Başbakanı Merz Türkiye de: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı 4

Almanya Başbakanı Merz Türkiye de: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı 5

Almanya Başbakanı Merz Türkiye de: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı 6

Almanya Başbakanı Merz Türkiye de: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı 7

Almanya Başbakanı Merz Türkiye de: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı 8

Almanya Başbakanı Merz Türkiye de: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı 9

Almanya Başbakanı Merz Türkiye de: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı 10

Almanya Başbakanı Merz Türkiye de: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı 11

Almanya Başbakanı Merz Türkiye de: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı 12

Almanya Başbakanı Merz Türkiye de: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı 13

Almanya Başbakanı Merz Türkiye de: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı 14

Almanya Başbakanı Merz Türkiye de: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı 15

Almanya Başbakanı Merz Türkiye de: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı 16

Almanya Başbakanı Merz Türkiye de: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı 17

Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
WhatsApp’a kapak fotoğrafı özelliği geliyor: Profiliniz artık daha kişisel olacak!WhatsApp’a kapak fotoğrafı özelliği geliyor: Profiliniz artık daha kişisel olacak!
Binlerce kişi sokaklara döküldü! Sokağa çıkma yasağı ilan edildiBinlerce kişi sokaklara döküldü! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Anahtar Kelimeler:
Almanya Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.