Almanya'da çirkin saldırı! Saldırıp başörtüsünü çıkardı...

Almanya'da ırkçı bir saldırı gerçekleşti. Dresden kentinde gerçekleşen ırkçı saldırı sonrası polisten açıklama geldi. Yapılan açıklamada, kentteki bir bahçede 81 yaşındaki kadının iki kız çocuğuna ırkçı hakaretlerde bulunduğu belirtildi.

SALDIRIP BAŞÖRTÜLERİNİ ZORLA ÇIKARDI

Açıklamada, kadının 14 yaşlarındaki kızlardan birine saldırdığı ve zorla başörtüsünü çıkarıp attığı ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kadın hakkında halkı kışkırtma ve darp suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, başörtüsü çıkarılan kız çocuğunun hafif yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır