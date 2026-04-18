Almanya'da enerji politikalarına karşı gösteriler yapıldı

Berlin’deki Invaliden Park’ta çok sayıda çevre örgütü toplandı. Burası, binlerce eylemcinin bir araya geldiği yer oldu.

"YENİLENEBİLİR ENERJİYİ SAVUNUN" SLOGANI

Eylemciler, "Yenilenebilir enerjiyi savunun" sloganıyla sokaklara döküldü. Kömür, petrol ve gaz yerine güneş ve rüzgar enerjisi istendi.

Göstericiler, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche’yi eleştirdi. Fosil yakıt fiyatları artarken, yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasını engellediğini savundular.

Gösteride birçok döviz taşındı. Üzerlerinde "Yenilebilir, bağımsız ve uygun fiyat" yazılı dövizler dikkat çekti.

Katılımcılar, daha sonra Federal Meclis ve Başbakanlık bölgesinde yürüdü. Almanya'nın diğer şehirleri olan Köln, Münih ve Hamburg’da da etkinlikler gerçekleşti.

Kaynak: AA