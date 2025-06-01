Almanya'da evin üzerine uçak düştü! Ölüler var

Mönchengladbach kenti yakınlarındaki Korschenbroich'te, küçük bir uçağın müstakil evin üzerine düşmesi meydana gelen kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, “İlk bulgulara göre 71 yaşındaki pilot, uçağıyla Alkersleben’den Mönchengladbach’a doğru seyir halindeyken, teknik sorunlar yaşadığını bildirdi ve kısa süre sonra bir konut binasına çarptı. Pilot olayda hayatını kaybetti. Kazada ölen diğer kişinin kimliği ise henüz belirlenemedi” denildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır