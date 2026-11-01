Almanya’da protestoların ardından yağma gecesi! Cadılar Bayramı'na denk geldi, her yer kabusa döndü

Almanya’da Cadılar Bayramı'na denk gelen 31 Ekim’de düzenlenen gençlik protestolarının ardından en ağır olaylar Frankfurt’ta yaşandı. Kent merkezinde vitrinler kırıldı, mağazalardan ürünler çalındı. Pazar sabahı yapılan açıklamaya göre 30’dan fazla kişi gözaltına alındı.

SİLAH MAĞAZASINA SALDIRI

Alman basınında yer alan haberlere göre, saldırıya uğrayan işletmeler arasında bir silah mağazası da bulunuyordu. Polis dükkana ait iki silahı ele geçirdi.

SABAH GERİYE KIRIK CAMLAR VE POLİS ŞERİTLERİ KALDI

Frankfurt’un alışveriş caddesi Zeil ve çevresinde temizlik ekipleri kırık camları topladı. Yağmalanan bir ayakkabı mağazasının önündeki tahribat özellikle dikkat çekti.

Silah mağazasının çevresinde ise polis şeritleri duruyordu. Polis sözcüsü, hasarın ciddi olduğunu ancak maddi boyutunun henüz hesaplanamadığını söyledi.

Protesto sırasında bir kişi bir mağazadan yağmaladığı giysilerle koşarken görüntülendi.

Operasyona özel polis birimi SEK de katıldı. Gece yaklaşık 100 kişilik bir grubun kimlikleri kontrol edildi. Polis, durumun saat 03.00 civarında sakinleştiğini bildirdi.

POLİS SOSYAL MEDYADAN UYARDI: "HERKES UZAK DURSUN"

Frankfurt polisi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının devam ettiğini belirtirken "Şehir merkezinde birçok dükkanın camları kırıldı. Ayrıca acil durum ekiplerine molotof kokteylleri atılıyor. Yoldan geçen herkese şehir merkezinden uzak durmalarını veya bölgeden ayrılmalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

İşte Frankfurt'taki protestolar gelen bazı görüntüler: