Kozan’da huzur denetimlerinde aranan 3 kişi tutuklandı

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla hafta boyunca denetimlerini sürdürdü. Kozan’a Güven uygulamaları kapsamında 42 noktada 430 emniyet personelinin katılımıyla şok uygulamalar gerçekleştirildi. Denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 565 fişek ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1,35 gram ve 50 uyuşturucu ve uyarıcı maddeye el konuldu. Çalışmalar kapsamında, çocuğun cinsel istismarı, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 1 kişi, hakaret suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile uyuşturucu madde kullanma, bulundurma ve ticareti suçlarından 1 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde modifiye nedeniyle 6 araç hakkında işlem yapılırken, 102 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 36 araç ve 14 motosiklet trafikten men edildi. İlçede vatandaşların huzurunu bozan saygısız araç kullanımı, yüksek sesle müzik ve abartı egzoz ihlallerine yönelik çalışmalarda ise 21 araca toplam 366 bin 33 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır