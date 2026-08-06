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Almanya'da Ren Nehri'nde kuraklık alarmı

Almanya'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle Ren Nehri'ndeki su seviyesinde tarihi düşüş yaşandı. Köln kentinde nehirdeki su seviyesi kısa süreliğine 66 santimetreye kadar geriledi.

Almanya'da Ren Nehri'nde kuraklık alarmı

Almanya'da haftalardır etkisini sürdüren sıcak hava dalgası ve yetersiz yağışlar, ülkenin en önemli su yolu olan Ren Nehri'nde su seviyesinin tarihi olarak düşük seviyelere inmesine neden oldu. Özellikle Köln, Düsseldorf ve Duisburg çevresindeki ölçüm istasyonlarında son yılların en düşük değerleri kaydedilirken, uzmanlar önümüzdeki günlerde beklenen sıcak havanın su seviyesini daha da düşürebileceği uyarısında bulundu.
Almanya da Ren Nehri nde kuraklık alarmı 1

EN DÜŞÜK SEVİYENİN ALTINA İNDİ

Köln'deki Ren Nehri ölçüm istasyonunda salı sabahı su seviyesi kısa süreliğine 66 santimetreye kadar gerileyerek şimdiye kadar kaydedilen en düşük seviyenin de altına indi. Bu değer, nehirdeki kuraklığın boyutunu ve su seviyesindeki hızlı değişime işaret ederken, uzmanlar yağışların yetersiz kalması halinde önümüzdeki günlerde yeni rekor düşük seviyelerin görülebileceği uyarısında bulunuyor.

Almanya da Ren Nehri nde kuraklık alarmı 2

GEMİ SEFERLERİ OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Düşük su seviyesi özellikle nehirde seyreden yük gemilerini olumsuz etkiliyor. Nehirde sefer yapan yük gemileri, karaya oturma riskini azaltabilmek için normal taşıma kapasitelerinin yalnızca yüzde 25 ila 40'ı kadar yük alabiliyor.

Almanya da Ren Nehri nde kuraklık alarmı 3

Bu nedenle aynı miktardaki yükün taşınabilmesi için daha fazla gemi seferi düzenleniyor. Artan sefer sayısı lojistik maliyetlerini yükseltirken, sanayi kuruluşlarının hammadde ve ürün sevkiyatlarında da gecikmelere neden oluyor. Alman taşımacılık sektörü temsilcileri, mevcut durumun tedarik zincirleri üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ifade ediyor.
Almanya da Ren Nehri nde kuraklık alarmı 4

Kuraklığın etkileri yalnızca yük taşımacılığıyla sınırlı kalmıyor. Ren Nehri üzerindeki bazı feribot hatlarında seferler durdurulurken, bazı hatlarda ise yalnızca hafif araçların geçişine izin veriliyor. Turistik yolcu gemileri de birçok sefer iptalinden etkilenirken, düşük su seviyesi nedeniyle güzergahlarını değiştirmek veya bazı iskelelere uğramamak zorunda kalıyor.

Almanya da Ren Nehri nde kuraklık alarmı 5

Özellikle bazı feribot bağlantılarının tamamen askıya alındığı Rheinland-Pfalz eyaletinde de günlük yaşam olumsuz etkileniyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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