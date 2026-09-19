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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur'un ifadesi ortaya çıktı

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilen emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur'un ifadesi ortaya çıktı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı olan Uğur'a sorulan 3 soruya verilen yanıtlar ise dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur'un ifadesi ortaya çıktı

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında meydana gelen ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma gündemdeki yerini koruyor.

Kozinoğlu'nun cezaevinden fenalaşarak hastaneye kaldırılmasının hemen ardından Kozinoğlu ile aynı koğuşu paylaşan Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur'un görüntüleri ortaya çıkmıştı. Hasan Atilla Uğur'un ortak yaşam alanına inerek ışıkları kapattığı, ortamın yaklaşık 14 dakika boyunca karanlıkta kaldığı ve ardından ışıkların tekrar açıldığı tespit edildi. Bu durum dikkat çekerken yeni bir gelişme yaşandı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur un ifadesi ortaya çıktı 1

UĞUR VE YILDIRIM İÇİN EV HAPSİ KARARI

Soruşturma kapsamında dönemin eski savcıları Ali İşgören ile Necip Doğan tutuklandı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım içinse ev hapsi kararı verildi.

Öte yandan yeni bir gelişme daha yaşandı. Hasan Atilla Uğur'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Savcılık, Kozinoğlu'na verilen dil altı hapı, kameralara yansıyan bardak görüntüsü ve elindeki cismi sordu.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur un ifadesi ortaya çıktı 2

"DİL ALTI HAPINI VERDİM ANCAK NEREDEN ALIP VERDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu'nun rahatsızlandığında kendisine seslendiğini ve yanına gittiğinde göğsünün sıkıştığını söylediğini anlattı. Bunun üzerine dil altı hapı verdiğini söyleyen Uğur, ilacı nereden temin ettiğini hatırlamadığını savundu. Uğur, "(…) Ben de istediği dil altı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum. Tansiyon cihazını da nereden aldığımızı hatırlamıyorum" dedi.

Ayrıca Uğur'a daha önce verdiği iki ifade de soruldu. Daha önceki ifadelerinde "Hiçbir görevli görevini savsaklamadan hakkıyla yapmıştır." dediği belirtilen Hasan Atilla Uğur, son ifadesinde "O ifadeler bana ait değildir." dedi.

"ELİMDE NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM, CİSİM OLDUĞUNU DA ZANNETMİYORUM"

Kozinoğlu'nun yaşamını yitirdiği güne ait koğuştaki güvenlik kamerası görüntüleri de Uğur'a soruldu. Uğur'un, Kozinoğlu'nun odasından çıkarken elinde cisim görüldüğü aktarıldı ve bu cisim kendisine soruldu. Uğur, "Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum" yanıtı verdi.

"BUNUN SEBEBİNİ BİLMİYORUM"

Görüntülerde bardak olduğu öne sürülen bir cisim de yer almıştı. Hasan Ataman Yıldırım'ın kısa süre sonra Kozinoğlu'nun odasından elinde bardakla çıktığını ve bardağı Uğur'a gösterdiğinin görüldüğünü belirtildi ve bunun nedenini Uğur'a sordu. Uğur da "Bunun sebebini bilmiyorum, bardağı bana neden gösterdiğini de hatırlamıyorum." yanıtını verdi.

Uğur’a, önceki ifadesinde Kozinoğlu’nun kendi odasına uğradıktan sonra kendi odasına geçtiği yönündeki anlatımı da soruldu.

Uğur, bu konuda yanlış hatırlıyor olabileceğini belirterek, “Odasına giderken bağırmış olabilir.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaşif Kozinoğlu Hasan Atilla Uğur
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