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Almanya’da yolcu treni raydan çıkarak devrildi: 3 ölü, 34 yaralı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde içerisinde 100 yolcu bulunan trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.

Almanya’da yolcu treni raydan çıkarak devrildi: 3 ölü, 34 yaralı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Biberach bölgesinde bir yolcu treni raydan çıkarak devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Alman basınında yer alan haberlerde, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Almanya’da yolcu treni raydan çıkarak devrildi: 3 ölü, 34 yaralı 1

BAZI VAGONLAR DİĞER VAGONLARIN ÜZERİNE DEVERİLDİ

Haberlerde kazanın yerel saatle 18.10 sıralarında yaşandığı ifade edilerek, kaza sonrası bazı vagonların yan yattığı, bazı vagonların ise diğer vagonların üstüne devrildiği aktarıldı. Bölgenin ormanlık alanda olması nedeniyle ekiplerin zor ulaştığı kaza mahallinde bazı yolcuların yardım çığlıklarının duyulduğu belirtildi. Baden-Württemberg Eyalet İçişleri Bakanı Thomas Strobl'in da kaza mahalline doğru yola çıktığı bildirildi.

"FIRTINA NEDENİYLE RAYLARA DEVRİLEN AĞAÇLARDAN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR"

Polis, Sigmaringen şehrinden Ulm kentine doğru giden trende 100 yolcunun bulunduğunu açıkladı. Polis, kazanın bölgedeki şiddetli fırtınadan veya fırtına nedeniyle raylara devrilen ağaçlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığının araştırılacağını bildirerek, can kaybına ve yaralılara ilişkin bilginin ilerleyen saatlerde netleşeceğini söyledi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Tren kazası kaza
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