Almanya’daki Ukraynalılar savaş mültecisi statüsünden çıkarıldı

Almanya’da belirle şartlardaki dar gelirlilere verilen Vatandaşlık Parasının (Bürgergeld) Rusya savaşı sonrası ülkeye gelen Ukraynalılara sığınma statüsü tanınmadan ve koşulsuz verilmesi nedeniyle aylardır devam eden tartışmalar sona erdi. Alman medyasında yer alan haberlere göre, Başbakan Friedrich Merz başbakanlığındaki koalisyon hükümetini oluşturan ortaklar Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti(SPD) son toplantılarında 1 Nisan 2025’ten sonra Almanya’ya gelen tüm Ukraynalıların savaş mülteci statüsünden çıkarılması konusunda uzlaştı.

Söz konusu tarihten sonra Almanya’ya gelen tüm Ukraynalılar sığınmacı statüsünde değerlendirilecek ve daha az sosyal yardım alacak. Böylece Şubat 2022’den beri Ukrayna’dan gelenlere savaş mültecisi kapsamında ödenen yüksek paralar ve avantajlar sona erdi. Geriye doğru işleyecek ve 1 Nisan 2025’ten itibaren geçerli olacak düzenlemeye göre, artık Ukraynalılar Sığınmacı Yardımları Yasası (Asylbewerberleistungsgesetz) kapsamındaki yardımlara yönlendirilecek. Böylece Vatandaşlık Parası kapsamında 563 euro ödeme alan bir Ukraynalı artık Sığınmacı Ödeneği kapsamında 441 euro alabilecek.

ALMANYA’DA UKRAYNA’DAN GELENLER ARTIK SIĞINMACI STATÜSÜNDE DEĞERLENDİRİLECEK

24 Şubat 2022’de Rusya ile başlayan savaş sonrası Almanya’ya yaklaşık 1 milyon 302 bir Ukraynalı geldi. Almanya Ukraynalılara sığınmacı statüsü tanımadan ve bekleme süresi olmadan doğrudan çalışma ve sosyal yardım hakkı verdi. Bu kapsamda bekar bir Ukraynalı için aylık 563 euro Vatandaşlık Parası ödenirken, ayrıca kira, ısınma gibi masrafların tamamı da devlet tarafından karşılandı. Yeni düzenleme ile bekar bir Ukraynalı Sığınmacı Ödeneği kapsamında 441 euro alabilecek, konaklama gibi diğer giderler için ise yaklaşık 180 euro ödenecek. Ukraynalılar yapılan sağlık yardımları da temel yardımlar düzeyine indirilerek kısıtlanacak.

VATANDAŞLIK PARASI KAMUOYUNDA TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

Reform olarak ifade edilen düzenleme ile Alman hükümeti, Almanya’ya gelmiş ancak çalışabilir durumda olmasına rağmen verilen sosyal yardımlar nedeniyle çalışmayan Ukraynalıları iş bulmaları için teşvik etmek istiyor. Verilere göre, Almanya’daki 1,3 milyon Ukraynalıdan 550 bini çalışabilir durumda olmasına rağmen çalışmıyordu. Almanya’da dar gelirlilere belirli şartlarda ödenen Vatandaşlık Parası için 2024 yılında hazineden 46,9 milyar euro para çıkmıştı. Bu miktarın 6,4 milyar eurosunun da Ukraynalılara ödendiği açıklanmıştı. Ancak toplam ödeneğin yarısından fazlasının aralarında Ukraynalıların da olduğu Almanya vatandaşı olmayanlara verilmesi ve maliyetlerin sürekli artması hem koalisyon ortakları arasında hem de kamuoyunda uzun süredir tepkilere ve tartışmalara neden olmuştu. Almanya’nın artan bütçe yükü ve toplumsal tepki koalisyon ortaklarını yeni bir düzenleme yapmaya zorlamıştı.

