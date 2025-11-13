HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Almanya’daki Ukraynalılar savaş mültecisi statüsünden çıkarıldı

Almanya’da koalisyon ortakları Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti(SPD) Rusya savaşı nedeniyle Almanya'ya gelen Ukraynalıları savaş mültecisi statüsünden çıkardı.

Almanya’daki Ukraynalılar savaş mültecisi statüsünden çıkarıldı

Almanya’da belirle şartlardaki dar gelirlilere verilen Vatandaşlık Parasının (Bürgergeld) Rusya savaşı sonrası ülkeye gelen Ukraynalılara sığınma statüsü tanınmadan ve koşulsuz verilmesi nedeniyle aylardır devam eden tartışmalar sona erdi. Alman medyasında yer alan haberlere göre, Başbakan Friedrich Merz başbakanlığındaki koalisyon hükümetini oluşturan ortaklar Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti(SPD) son toplantılarında 1 Nisan 2025’ten sonra Almanya’ya gelen tüm Ukraynalıların savaş mülteci statüsünden çıkarılması konusunda uzlaştı.
Söz konusu tarihten sonra Almanya’ya gelen tüm Ukraynalılar sığınmacı statüsünde değerlendirilecek ve daha az sosyal yardım alacak. Böylece Şubat 2022’den beri Ukrayna’dan gelenlere savaş mültecisi kapsamında ödenen yüksek paralar ve avantajlar sona erdi. Geriye doğru işleyecek ve 1 Nisan 2025’ten itibaren geçerli olacak düzenlemeye göre, artık Ukraynalılar Sığınmacı Yardımları Yasası (Asylbewerberleistungsgesetz) kapsamındaki yardımlara yönlendirilecek. Böylece Vatandaşlık Parası kapsamında 563 euro ödeme alan bir Ukraynalı artık Sığınmacı Ödeneği kapsamında 441 euro alabilecek.

Almanya’daki Ukraynalılar savaş mültecisi statüsünden çıkarıldı 1

ALMANYA’DA UKRAYNA’DAN GELENLER ARTIK SIĞINMACI STATÜSÜNDE DEĞERLENDİRİLECEK

24 Şubat 2022’de Rusya ile başlayan savaş sonrası Almanya’ya yaklaşık 1 milyon 302 bir Ukraynalı geldi. Almanya Ukraynalılara sığınmacı statüsü tanımadan ve bekleme süresi olmadan doğrudan çalışma ve sosyal yardım hakkı verdi. Bu kapsamda bekar bir Ukraynalı için aylık 563 euro Vatandaşlık Parası ödenirken, ayrıca kira, ısınma gibi masrafların tamamı da devlet tarafından karşılandı. Yeni düzenleme ile bekar bir Ukraynalı Sığınmacı Ödeneği kapsamında 441 euro alabilecek, konaklama gibi diğer giderler için ise yaklaşık 180 euro ödenecek. Ukraynalılar yapılan sağlık yardımları da temel yardımlar düzeyine indirilerek kısıtlanacak.

Almanya’daki Ukraynalılar savaş mültecisi statüsünden çıkarıldı 2

VATANDAŞLIK PARASI KAMUOYUNDA TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

Reform olarak ifade edilen düzenleme ile Alman hükümeti, Almanya’ya gelmiş ancak çalışabilir durumda olmasına rağmen verilen sosyal yardımlar nedeniyle çalışmayan Ukraynalıları iş bulmaları için teşvik etmek istiyor. Verilere göre, Almanya’daki 1,3 milyon Ukraynalıdan 550 bini çalışabilir durumda olmasına rağmen çalışmıyordu. Almanya’da dar gelirlilere belirli şartlarda ödenen Vatandaşlık Parası için 2024 yılında hazineden 46,9 milyar euro para çıkmıştı. Bu miktarın 6,4 milyar eurosunun da Ukraynalılara ödendiği açıklanmıştı. Ancak toplam ödeneğin yarısından fazlasının aralarında Ukraynalıların da olduğu Almanya vatandaşı olmayanlara verilmesi ve maliyetlerin sürekli artması hem koalisyon ortakları arasında hem de kamuoyunda uzun süredir tepkilere ve tartışmalara neden olmuştu. Almanya’nın artan bütçe yükü ve toplumsal tepki koalisyon ortaklarını yeni bir düzenleme yapmaya zorlamıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marketteki ‘şeker dökme' kavgasında 3 kişi tutuklandıMarketteki ‘şeker dökme' kavgasında 3 kişi tutuklandı
Kıbrıs gazisi zor ikna edildi: Aparta yerleştirildiKıbrıs gazisi zor ikna edildi: Aparta yerleştirildi

Anahtar Kelimeler:
Almanya Ukrayna mülteci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu!

Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu!

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

2026'nın ilk transfer çalımı Tedesco'dan... Galatasaray'ın çok istediği isme teklif!

2026'nın ilk transfer çalımı Tedesco'dan... Galatasaray'ın çok istediği isme teklif!

4 kişilik hesap için ödediği para ağızları açık bıraktı

4 kişilik hesap için ödediği para ağızları açık bıraktı

İmamoğlu iddianamesinde o iş adamlarının adı da geçiyor!

İmamoğlu iddianamesinde o iş adamlarının adı da geçiyor!

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.