HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Almanya Gazze’de ateşkes planının işleyişini takip edecek

Almanya, Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasını denetleyecek İsrail’in güneyinde konuşlu Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezinde (CMCC) biri tuğgeneral 2’si kurmay subay 3 askerin görevlendirdiğini duyurdu.

Almanya Gazze’de ateşkes planının işleyişini takip edecek

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının resmen hayata geçmesinin ardından 20 maddelik plan kapsamında ateşkesi takip etmek ve istikrarı desteklemek üzere yabancı ülke askerlerinin bölgede görevlendirilmelerine başlanıyor. Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu kapsamda ilk aşamada Alman Silahlı Kuvvetlerinden bir tuğgeneral ile 2 kurmay subayın önümüzdeki hafta ABD liderliğindeki Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi'nde (CMCC) göreve başlayacağı bildirildi. Söz konusu Alman subaylar İsrail'in güneyinde konuşlu CMCC'de üniformalı ancak silahsız olarak görevlendirilecek.

Almanya Gazze’de ateşkes planının işleyişini takip edecek 1

CMCC’YE ABD’Lİ GENERAL LİDERLİK EDECEK

Ateşkesi izlemek ve insani yardımları koordine etmekten sorumlu olacak CMCC’nin aynı zamanda Gazze’deki uluslararası barış gücünün entegrasyonunu, eğitimini ve lojistik desteğini de koordine edeceği belirtildi. Yaklaşık 200 askerin görev yapacağı CMCC’yi bir ABD’li general komuta edecek. Açıklamada, Alman askerlerinin konuşlandırılmasında Alman meclisinin yetkilendirmesine gerek olmadığını çünkü silahlı bir operasyona katılmaları beklenmediği de kaydedildi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş yeri kurşunlamanın arkasından suç örgütü çıktı: 2 tutuklama İş yeri kurşunlamanın arkasından suç örgütü çıktı: 2 tutuklama
Kaza yaparak savrulan motosiklet yayalara çarptı: 5 yaralıKaza yaparak savrulan motosiklet yayalara çarptı: 5 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Almanya Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

AK Parti’den yeni ekonomi paketi açıklaması

AK Parti’den yeni ekonomi paketi açıklaması

Binlerce levha söküldü, yüzlerce noktada hız limitleri değişti! O yollarda sadeleşme dikkat çekti

Binlerce levha söküldü, yüzlerce noktada hız limitleri değişti! O yollarda sadeleşme dikkat çekti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.